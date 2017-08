Le MPA installe la commission de wilaya et renforce son bureau

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Le Mouvement populaire algérien (MPA), dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a procédé, aujourd’hui, à l’installation de la commission de wilaya chargée de la préparation des élections, ainsi qu’au renforcement de son bureau exécutif local. Dans une réunion élargie, la coordination MPA de Tizi-Ouzou a installé la commission de willaya pour la préparation des élections, présidée par le coordinateur M. Ould Taleb Ali. Celle-ci est composée de membres du bureau, de cadres du parti, d’élus locaux et de militants. Il a également été question, lors de ladite réunion, de fixer la date du 10 septembre prochain comme date butoir pour la réception des listes de candidatures au niveau de la commission wilaya, pour étude. Le MPA, à ce niveau, a opté pour la décentralisation de la décision. En effet, les sections du parti, à travers les différentes communes de la wilaya, ont été chargées de la confection des listes. Pour la liste APW, en revanche, le choix se fera au niveau de la commission de wilaya et sera validé par la commission nationale, d’après le coordinateur. Par ailleurs, pour les critères requis, les responsables locaux du parti ont insisté sur l’intégrité des candidats, la répartition régionale et le quota de jeunes et de femmes. Il a été convenu de «signer un engagement écrit pour les têtes de listes APC et les candidats APW», apprend-on. S’agissant du deuxième point traité lors de la réunion de la coordination, l’on a appris du coordinateur, Ould Taleb Ali, que le parti a procédé à l’élargissement de son bureau. Il a été ouvert, dira-t-il, aux jeunes compétences du parti. Dans un autre sillage, le coordinateur nous a fait part d’un retrait de confiance à l’un des élus MPA de la wilaya, dans la commune de Fréha, en l’occurrence M. Hassane Saleh, pour avoir travaillé contre le parti lors des dernières législatives. A noter que pour le MPA, les membres qui ont travaillé contre le parti ou porté atteinte à son président sont exclus de fait.

Kamela Haddoum.