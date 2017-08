Appel à dépasser les querelles personnelles

Par DDK | Il ya 28 minutes | 9 lecture(s)

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, s’est réuni, hier, avec les responsables locaux de son parti à l’échelle nationale. Le premier responsable du FLN, en s’adressant aux Mouhafedhs, a insisté sur l’importance de l’échéance prochaine pour le parti et ses enjeux pour le pays : «Ces élections sont une tournure très importante qui aura un impact direct sur la stabilité du pays à l’avenir», affirma-t-il, en insistant sur la nécessité de la mobilisation populaire et le travail de proximité. Ould Abbès a appelé les Mouhafedhs à dépasser les querelles personnelles pour «gagner les élections», ce qui est, rappelle-t-il, «l’objectif du parti». Revenant sur la note N°12 et les modalités de confection des listes, il a souligné que «les candidats ne doivent pas figurer dans les commissions du choix de candidatures», cela, précise-t-il, dans le soucie d’assurer «une équité» et de respecter l’éthique politique. «Ce n’est pas possible d’être un joueur et un arbitre au même temps», lancera-t-il. Toujours dans le même sillage, il avertie : «Tous les candidats sont au même pied d’égalité pour moi. Je ne recevrai aucun. Les problèmes doivent se régler au niveau local, aux kasmas et aux Mouhafadhas. Pour les autres militants qui ne sont pas candidats, je serai toujours disponible», soulignera-t-il. Le SG du FLN, par ailleurs, semble ne pas oublier les multitudes critiques émises à son encontre de la part de certains responsables locaux de son parti lors des législatives passées.

Franc soutien à Hasbellaoui et tirs sur certains Mouhafedhs

Tout en réitérant sa confiance envers les Mohafedhs, il a tiré à boulet rouge sur certains d’entre eux sans les nommer : «On se connait tous, qu’on se regarde dans les yeux, certains Mouhafedhs n’ont pas été « Argaz » (Ndlr mot d’origine kabyle qui veut dire homme) lors des législative passées», accusera-t-il. Et de poursuivre : «Je ne les ai pas sanctionné, car je suis contre l’exclusion.» Il annoncera aussi que «tous les candidats et responsables du parti seront en conclave à l’occasion de l’université d’été. Réagissant à la polémique et les vives critiques que subi actuellement le nouveau ministre de la Santé, M. Hasbellaoui, suite aux décès de plusieurs parturientes à Djelfa, Skikda notamment, le SG du FLN a affiché clairement le soutien de son parti au ministre en affirmant : «La situation au sein de nos hôpitaux ne date pas de la venue du nouveau ministre». Il regrette la situation du secteur en soulignant l’importance et l’impact de ce dernier au même titre d’ailleurs, affirme-t-il, que celui de l’éducation sur le pays : «Quand la santé est boiteuse, le pays le sera aussi. L’éducation et la santé sont des piliers», dira-t-il. «Le nouveau ministre a toutes les compétences et je salue sa patience, il y a des manques partout (…) il y a un grand travail à faire», conclu-t-il.

K. H.