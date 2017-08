Dans la contestation !

Par DDK | Il ya 28 minutes | 7 lecture(s)

C’est sur fond de tension que la commission communale de choix des candidatures aux élections locales a été installée, hier, à Draâ El-Mizan. Peu avant l’opération déjà, il y avait de la contestation dans l’air. M. Amar Arib, membre de la Mouhafadha de Draâ El-Mizan, regroupant les daïras d’Ath Yenni, Ath Ouacifs, Ouadhias, Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff, s’est présenté accompagné de trois membres de son bureau et d’un huissier de justice. Avant de passer aux candidatures, le président de l’assemblée a rappelé la directive N°12 qui stipule que «les membres du bureau de kasma sont portés d’office ainsi que les députés et les sénateurs. Par contre, l’assemblée générale va élire ses cinq représentants», expliquera-t-il. Et de poursuivre : «Pour le bureau de Kasma de Draâ El-Mizan, nous avons encore le chef de kasma M. Mohamed Laouamri, qui sera président de la dite commission, M. Tahar Didouche, membre du bureau et madame Terki. Quant aux autres, ils ont soit gelé leurs activités soit démissionné. Donc, ils seront remplacés par d’autres». Vingt militants se sont alors porté candidats. Peu avant l’opération de vote, cinq d’entre eux se sont retirés. Une contestation sur la procédure de cette élection s’est alors ensuivie et M. Tahar Didouche a ouvertement exprimé sa démission du bureau de Kasma pour divergences avec le président de séance. M. Mohamed Laouamri, chef de Kasma, ainsi qu’un groupe de militants, dont certains sont les vieux routiers du parti dans la région, ont alors quitté la salle. M. Laouamri nous déclarera que cette assemblée était «téléguidée». «Nous avons constaté que la plupart des candidats n’ont pas cinq ans d’ancienneté dans le parti. Même les autres militants n’ont que quelques jours dans ce parti. Donc, ils n’ont pas le droit d’être candidats. Les cartes ont été distribuées sans cachet le jour même de cette assemblée. Nous dénonçons cette manière de faire. Nous jugeons que cette assemblée est nulle et caduque. D’ailleurs, nous allons immédiatement saisir le secrétaire général du parti en lui transmettant toutes les irrégularités constatées. Ce n’est pas de cette manière que nous allons mener une bataille électorale», dira notre interlocuteur. En dépit de tout cela, l’opération de vote a eu lieu en toute transparence, car chaque électeur devait remettre sa carte de militant aux membres du bureau. Au dépouillement, on a relevé que 80 militants ont voté. Les cinq premiers sont déclarés élus par l’AG. Il s’agit de Mohamed Mansouri (71 voix), Sabrina Mansouri (52 voix), Said Hadj Ali (47 voix), Ali Beladel (41 voix) et Said Maâlemi (37 voix). Par ailleurs, le président de séance a retenu un membre du bureau de Kasma en la personne de Madame Terki, absente, quant aux autres membres ils ont été remplacés par Amar Khlifaoui (31 voix), Karim Sehad (30 voix), Mohamed Lamrani (24 voix) et Said Chemoune (08 voix). A noter que les listes de candidatures que recueillera ladite commission devront être remises au mouhafedh avant le 20 août.

Amar Ouramdane