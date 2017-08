Le PT installe sa section locale

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

C'est la première fois que le Parti des Travailleurs (PT) de Louiza Hanoune, trente ans après sa création, investit cette commune de plus de 23 mille habitants. En effet, avant-hier, le premier responsable de ce parti au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Méziani, est venu, accompagné d'un vice-président élu à l'APC de Tadmaït, y installer la section communale. Devant une assistance moyenne, à la maison de jeunes du chef-lieu communal, les orateurs sont passés directement à l'installation des membres de la dite section. Désormais, c’est Rabah Bendali, un sympathisant actif de ce parti, en dépit de sa non-structuration depuis longtemps, qui a été désigné chef de section, secondé par Rachid Berraï, trésorier, et Lounici, chargé de la communication et de la documentation. "Maintenant, nous allons nous mettre au travail. D'ailleurs, nous prévoyons un meeting dès le début du mois de septembre. Dans les prochains jours, nous allons sillonner tous les villages afin de mieux structurer le parti et lui donner une base locale", déclarera M. Rabah Bendali, en marge de son installation à la tête de cette section, en confiant que le PT participera aux élections locales de novembre prochain. Il y a lieu de noter que les partis les plus implantés dans la région, à savoir le RCD, le FFS et le FLN, ont perdu beaucoup de terrain quand on sait qu'actuellement, l'assemblée populaire communale est majoritairement RND. D'ailleurs, au lendemain des élections de novembre 2012, le parti d'Ahmed Ouyahia avait provoqué une surprise, en remportant 8 sièges sur les 21 que compte cette APC. L'adhésion des deux élus RCD et un élu FFS, ayant quitté son parti, ont permis au RND d'obtenir la majorité. Pour les élections de novembre prochain, on croit savoir qu'il y aura l'entrée en lice d'une liste indépendante. Il serait probable que cette liste soit parrainée par le mouvement "Alternative Citoyenne" du député Nouredine Ait Hamouda. Selon des informations locales, cette liste serait composée d'éléments issus des comités de villages.

Amar Ouramdane