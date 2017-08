C’est la crise à la Kasma d’Aïn-Bessem

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Dans une requête adressée au SG du FLN, Djamel Ould Abbès, des militants de la Kasma du vieux parti à Aïn-Bessem dénoncent ce qu’ils qualifient de «graves dérapages et des dépassements du chef de la Kasma et du président de la commission de wilaya chargée des élections, le sénateur Ziyane Slimane». En effet, et selon la même requête, signée par plus de 100 militants, dont certains membres du comité FLN de la wilaya, le chef de la Kasma du FLN d’Aïn-Bessem a procédé de manière «illégale et anti-statutaire» à l’installation de la commission locale des élections : «Le premier responsable de notre Kasma a installé cette commission de manière illégale, car l’assemblée générale des militants a été reportée jeudi dernier», lit-on encore dans cette même requête. Plus loin encore, les militants contestataires accusent ouvertement le chef de la Kasma d’avoir préparé «d’avance» la liste des candidats pour l’APC d’Aïn-Bessem, «en incluant des proches de sa famille dans cette même liste, mais aussi dans la commission de préparation des élections». Les rédacteurs de la requête réclament la dissolution, dans les plus brefs délais de cette commission et la tenue d’une nouvelle assemblée générale des militants : «Nous ne réclamons que le respect des statuts du parti, particulièrement de la directive numéro 12 du secrétaire général», ont-ils encore ajouté. Les militants mécontents, qui menacent d’une démission collective du FLN à la veille des élections municipales, sollicitent ainsi l’intervention du secrétaire général du FLN, car, selon eux, "le chef de la kasma d’Aïn-Bessem bénéficie du soutien ouvert du sénateur Ziyane Slimane, le chef de la commission de wilaya des élections, lequel a comme objectif d’installer son frère, Ziyane Ahmed, comme tête de liste à Aïn-Bessem (…) N’y a-t-il pas là un conflit d’intérêt ?", s'interrogent ces mêmes militants. Toujours

dans le même sillage, les militants accusent le chef de la Kasma de «vider» la structure locale du FLN des anciens militants, en accordant les statuts d’anciens militants à des personnes qui ont récemment adhéré au parti : «Certains de ces nouveaux militants, qui siègent désormais à titre entier au sein de notre structure, se sont même impliqués dans des partis politiques concurrents lors des élections précédentes». Vers la fin de leur requête, dont des copies ont été remises à la presse et à la Mouhafadha du FLN de Bouira, les militants contestataires ont réclamé la destitution du président de la commission de wilaya des élections et du chef de la Kasma du FLN à Aïn-Bessem, ainsi que la tenue d’une nouvelle assemblée générale, pour l’élection d’une commission locale des élections.

Oussama K.