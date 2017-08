Grève de la faim à l’ex-SEMPAC

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Cinq ouvriers contractuels de l’unité de stockage de blé ERRIAD (ex-SEMPAC), de la commune d’Aïn-Bessem, ont entamé hier matin une grève de la faim, à l’intérieur du siège de la direction de l’entreprise, pour réclamer leur intégration dans des postes permanents dans cette entreprise publique. Dans une requête, que les grévistes ont adressée au wali de Bouira, ainsi qu’au directeur général de l’entreprise, ils revendiquent aussi l’application de la convention collective de l’entreprise, adoptée à l’issue de sa restructuration au mois de septembre 2006. «La convention collective n’a jamais été appliquée. Cette même convention, signée entre les travailleurs et la direction générale de l’entreprise, comporte la création de postes permanents pour nous travailleurs contractuels dès le lancement du plan de restructuration. Malheureusement voilà 11 années que nous attendons cette intégration, en vain !», ont-ils écrit. Plus loin encore, les travailleurs affirment avoir consommé toutes les voies légales possibles pour l’application de la convention collective, mais toujours sans résultat. «Face à la situation sociale difficile dans laquelle nous vivons, et face au silence des responsables de notre entreprise, nous n’avions pas d’autres choix que d’entamer cette action radicale dans l’espoir d’être écoutés !», lit-on encore dans cette requête à la fin de laquelle les cinq signataires affirment «maintenir leur grève de la faim jusqu’à la satisfaction de leur revendication». A noter enfin, que toutes nos tentatives pour joindre la direction générale d’ERRIAD à Sétif sont restées vaines. Aucun responsable joint par téléphone n’a accepté de s’exprimer sur ce sujet.

O. K.