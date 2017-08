Débrayage des fonctionnaires à l’APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Le problème politique que vit l’APC de Yakourène depuis déjà longtemps semble se répercuter sur le personnel qui a observé, hier, une grève générale pour réclamer le versement des salaires. Les dits employés se sont révoltés après trois mois de salaires non perçus, a-t-on appris du secrétaire général de la section UGTA de la mairie et coordinateur de wilaya des collectivités locales, M. Kamel Makhloufi. «Nous n’avons pas été payés depuis le mois de juin», dira-t-il. L’origine du problème, selon lui, ce sont «les tiraillements politiques entre les élus à l’intérieur de l’assemblée de cette localités». Un conflit, regrette-t-il, «qui a pris en otages les fonctionnaires qui en payent le prix». Le syndicaliste a expliqué, par ailleurs, que «les dits élus n’ont pas encore adopté le budget supplémentaire de 2017», ce qui constitue «la raison directe du non payement des salaires», précisera-t-il. Les fonctionnaires exigent donc leurs salaires «dans les plus brefs délais, faute de quoi nous reviendrons à la charge avec d’autres actions», ont-ils menacé. Pour mieux comprendre la réalité de la situation, nous avons contacté le P/APC, M. Si Ahmed Tayeb, qui s’est contenté de dire qu’il était «en vacances et ignore complètement ce qui se passe». Nous avons tenté de joindre l’intérimaire, mais nos tentatives se sont arrêtées à son secrétariat.

K. H.