«Les bénéficiaires connus d’ici 20 jours»

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

«L’affichage de la liste des bénéficiaires des logements sociaux de la ville de Bouira se fera dans un délai de 20 jours».

L’information a été donnée hier par le nouveau wali de Bouira, M. Limani Mustapha, en marge du lancement de la quatrième étape du ‘’plan bleu’’ pour les vacances de la wilaya de Bouira. M. Limani a assuré dans le même sillage, qu’une liste provisoire des bénéficiaires a été déjà confectionnée par la commission locale des logements : «Actuellement, nous avons entamé un travail de vérification de cette liste pour sa validation. Elle sera rendue publique dans un délai de 20 jours au maximum, car nous essayerons de distribuer ces logements avant l’Aïd El-Adha», a-t-il ajouté. Le wali a affirmé aussi que l’opération de distribution sera conditionnée à la finalisation des travaux d’aménagement et des raccordements au gaz, à l’électricité et à l’eau potable : «Durant cette même période, nous allons vérifier le degré d’avancement des travaux de raccordement aux réseaux et des aménagements, car nous ne pouvons pas attribuer des logements non-raccordées à l’eau et à l’énergie ou sans aménagements», a-t-il confirmé. Pour rappel, la commune de Bouira dispose d’un programme de plus de 800 logements sociaux, et dont les travaux de réalisation et d’aménagements extérieurs ont été presque achevés. La commission communale du logement a traité plus de 22.000 demandes de logements sociaux. La dernière opération de distribution des logements sociaux à Bouira remonte au mois de juillet 2014.

Oussama K.