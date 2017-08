Les villageois de Chaïba bloquent la RN18

Par DDK | Il ya 1 heure | 167 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village de Chaïba, relevant de la commune d’Aïn El-Hadjar, à l’Ouest de la wilaya de Bouira, ont bloqué, durant la matinée d’hier, la RN18 sur son tronçon reliant les communes de Bouira à Aïn-Bessem. À travers cette action de protestation, les villageois ont dénoncé la pénurie d’eau potable qui prévaut dans leur village depuis deux mois. Selon les protestataires, l’eau n’a pas coulé des robinets depuis le début du mois de juin dernier, malgré l’existence d’un réseau de distribution et de transport AEP, raccordé au système des grands transferts. «Nous avons soif ! Tous nos appels de détresse n’ont pas été entendus. Ça fait deux mois qu’aucune goutte n’a coulé de nos robinets. Ni le maire, ni les services de l’ADE n’ont daigné répondre à nos doléances. Alors, nous n’avons eu d’autres choix que de bloquer la route, pour leur faire savoir combien nous sommes dans le désarroi», dira, à tue-tête, l’un des protestataires. Et d’enchaîner : «Notre village à tout le temps été marginalisé. Nous n’avons pas d’eau, ni de gaz naturel, ni d’éclairage public et nos routes sont dans un piteux état. Nous réclamons un plan spécial pour le développement de notre village, qui a tant souffert lors du terrorisme et qui se trouve toujours dans un isolement total». Contacté par nos soins, le chef de la daïra d’Aïn-Bessem, dont relève la commune d’Aïn El-Hadjar, a affirmé qu’un problème technique a été enregistré sur le réseau de distribution d’eau de ce village. Le même responsable a ajouté qu’une commission technique de l’ADE et de la subdivision de l’hydraulique s’est rendue sur place, la veille, pour régler ce problème, en attendant la réalisation d’une station de pompage propre à ce village : «Les techniciens de l’ADE et de l’hydraulique sont sur place depuis samedi dernier. Ils continueront leur travail jusqu’à solutionner ce problème. Nous avons aussi demandé la réalisation d’une station de pompage d’eau, pour mettre un terme aux coupures de l’alimentation», a-t-il assuré. A propos du raccordement au réseau de gaz naturel, le même responsable a assuré que l’APC d’Aïn El-Hadjar a lancé une étude technique pour le raccordement de village au gaz et l’opération sera lancée dans le cadre d’un montage financier entre l’APC et la wilaya. A noter, enfin, que la RN18 a été libérée à la circulation automobile après que la maire d’Aïn El-Hadjar s’est engagé auprès des protestataires à régler ce problème d’eau potable dans un délai de 24h. Il a également promis de transmettre l’ensemble de leurs doléances au premier magistrat de la wilaya.

O. K.