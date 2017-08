Des syndicats demandent le report

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Des syndicats autonomes activant dans le secteur de l’éducation nationale demandent le report de la prochaine rentrée scolaire au 17 septembre, au lieu du 6 septembre. Des syndicats autonomes ont, en effet, adressé une correspondance à la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, lui demandant de repousser la rentrée scolaire 2017-2018 au 17 septembre prochain. Le porte-parole du Conseil des lycées d’Algérie justifie cette proposition par le fait qu’ «en septembre, il fait encore très chaud dans les régions du sud du pays». Ce syndicaliste nous a expliqué qu’il s’attend à un important taux d’absences. «Cette région du pays a toujours été marquée par un fort taux d’absences, notamment au primaire, et cela ne risque pas de changer», a-t-il assuré. Pour sa part, le porte-parole du Syndicat national autonome du personnel de l’administration publique (Snapap) a affirmé que le syndicat compte également demander à la ministre de l’Education nationale de «reporter la date de la rentrée scolaire au 17 septembre». Il a indiqué que cette proposition s'explique par le fait que le calendrier des vacances scolaires «a été complètement chamboulé par la décision d’organiser une session spéciale du baccalauréat». «Les enseignants sont épuisés, notamment ceux qui ont été mobilisés pour la session spéciale du BAC. Ils ont besoin de répit », a indiqué la même source. Notre interlocuteur a évoqué «la fatigue et le surmenage des enseignants sont dus aux surveillances des compositions tout le long de l’année, celle du baccalauréat et celle de la session spéciale, plus la correction des copies». Il y a lieu de rappeler que la première responsable du secteur avait annoncé un changement dans le calendrier de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, en raison de sa coïncidence avec la fête de l'Aïd El Adha. La prochaine rentrée scolaire a, en effet, été reportée au 6 septembre, au lieu de 4 comme initialement prévu, soit juste après la fête de l’Aïd El Adha, avait annoncé la ministre sur son site officiel.

L. O. CH