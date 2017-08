9 500 nouveaux étudiants inscrits

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

«Tenant compte du coefficient de foisonnement, nous assurerons une rentrée universitaire dans des conditions normales», dixit Boualem Saïdani, recteur de l’université de Béjaïa.

Ainsi, la rentrée universitaire 2017/2018 à Bejaïa, promet le recteur, s’annonce sans couacs, contrairement aux précédentes. Alors que les effectifs des étudiants sortants s’élevaient à quelque 10 000, le nombre de nouveaux inscrits à l’université pour la rentrée de septembre prochain, selon l’administration rectorale, s’élève à 9 500 étudiants. Avec cette donne, la gestion des nouveaux flux se fera probablement sans heurts. Avec ses quatre campus, l’université peut, selon le rectorat, accueillir jusqu’à 46 000 étudiants. «L’université de Béjaïa dispose actuellement de 46 000 places pédagogiques, dont 4 100 places du campus d’Amizour et les 6 000 places du campus d’El Kseur en phase de finalisation. Les autorités ministérielles et de wilaya œuvrent pour une livraison rapide de cette nouvelle infrastructure. Les effectifs étudiants s’élèveront pour la rentrée prochaine à environ 45 000», a indiqué le recteur de l’université de Béjaïa dans un entretien accordé en juillet dernier à La Dépêche de Kabylie. L’université de Béjaïa a, à en croire l’administration rectorale, un surplus de 1 000 places pédagogiques. Il est à relever que le campus de Targa Ouzemmour, désormais au seuil de saturation, est d’une capacité de 13 000 places pédagogiques, à vocation scientifique et technologique, et celui d’Aboudaou dispose de 29 000 places, dédiées aux sciences humaines, lettres et sciences économiques. Pour la rentrée prochaine, quatre centres de recherche seront mis à la disposition de l’université. Il s’agit de ceux de la recherche en Tamazight, en agro-alimentaire, d’innovation et transfert technologique et d’un plateau technique d’analyses. Selon l’administration rectorale, l’université Abderrahmane Mira, suivant le classement des universités établi en juillet dernier, est classée 2e à l’échelle nationale. De même, 20 concours de doctorat auront lieu en septembre prochain. Au chapitre hébergement, deux nouvelles résidences ont été réalisées sur les territoires des communes d’El-Kseur et Amizour, dont la capacité d’accueil est de 8 000 lits, portant les capacités d’accueil des résidences U de Béjaïa à plus de 25 000 lits. A rappeler que par le passé, l’administration rectorale de l’université de Béjaïa éprouvait toutes les peines du monde à gérer les flux des nouveaux inscrits en raison d’un manque criard de places pédagogiques. Ce n’est plus le cas désormais, assure-t-on.

F. A. B.