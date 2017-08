Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Plus de 3 800 nouveaux bacheliers ont été affectés cette année à l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira. Ils ont été admis, selon leurs moyennes obtenues aux examens du BAC, au niveau des 31 départements de différentes spécialités existantes à l’université de Bouira. En effet, selon le docteur Mohammed Aïssaoui, vice-recteur chargé de la pédagogie, le nombre de nouveaux bacheliers orienté vers l’université de Bouira cette année, est de l’ordre de 3803 nouveaux étudiants. Le même responsable a assuré que l’université de Bouira dispose de suffisamment de places pédagogiques et de moyens pour accueillir ces nouveaux bacheliers. Le Dr Aïssaoui signalera aussi une baisse de près de 50 % de nouveaux bacheliers admis, comparativement à l’année dernière, et ce, en raison des modifications apportées sur la carte pédagogique de l’université de Bouira : «L’année dernière nous avions inscrit plus de 6500 nouveaux bacheliers. Cette année, et vu le manque de moyens, d’infrastructures, de saturation et d’encadrement pédagogique, nous avons opté pour une réforme de la carte pédagogique de l’université, ce qui explique une baisse de près de 50 % comparativement à l’année 2016/2017». Et d’indiquer que «les 3803 nouveaux étudiants orientés cette année vers notre université seront donc pris en charge convenablement sur le plan pédagogique, mais également sur le plan d’hébergement et du social». Le vice-recteur précisera à propos de l’hébergement des étudiants que l’université de Bouira prévoit de réceptionner 1500 nouveaux lits pour l’année 2017/2018. Concernant les spécialités ouvertes à ces nouveaux bacheliers, le docteur Mohammed Aïssaoui précise que toutes les spécialités existantes l’année dernière ont été maintenues cette année : «La nouvelle carte pédagogique n’a pas modifié les spécialités existantes, puisque les formations ont été standardisées dans le cadre du système LMD. C’est ainsi que nous nous apprêtons à recevoir des nouveaux bacheliers dans pas moins de 29 départements relevant de 12 facultés, ainsi qu’au niveau des deux instituts d’inscription nationale, à savoir l’institut de Sport et celui de Technologie. Cependant, nous n’avons pas de nouvelles filières cette année, car notre université ne dispose pas de moyens pédagogiques nécessaires», a-t-il insisté. Et d’enchaîner : «avec la confirmation des inscriptions de ces nouveaux bacheliers, le nombre global des étudiants à Bouira, passera à plus de 26.000 inscrits sur l’ensemble des niveaux. Alors que le nombre d’étudiants sortants l’année dernière a dépassé les 2600 diplômés». Notre interlocuteur ajoutera, par ailleurs, que les inscriptions définitives seront entamées à partir du 10 septembre prochain. Elles dureront quatre jours. La rentrée officielle est prévue pour le 17 septembre 2017 : «Au cours de ce mois d’août, nous allons entamer la période des tests pour les étudiants orientés vers les Instituts de Technologie et de Sport. Pour ces deux Instituts, les étudiants aptes seront définitivement admis, ceux qui ne seront pas admis seront réorientés. A partir du 10 septembre, nous allons entamer les inscriptions définitives pour les autres départements et la rentrée officielle est prévue pour le 17 septembre», a-t-il ajouté, avant de préciser que la période des transferts est prévue pour le 05 et 06 septembre. Les demandes de transferts pour les nouveaux bacheliers 2017, ainsi que ceux de l’année précédente 2016, se feront via la plateforme informatique du ministère de l’Enseignement supérieur.

Oussama Khitouche