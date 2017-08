11 000 nouveaux bacheliers affectés

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Pas de changement, cette année encore, dans le nombre des nouveaux bacheliers affectés à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

Comme l’année universitaire précédente, ils sont 11 000 nouveaux étudiants à y être affectés au terme de la première phase des préinscriptions qui ont eu lieu entre le 1er et le 5 de ce mois d’août. L’on s’attendait au départ à 12 000 nouveaux inscrits et les prévisions du rectorat ont été faites en fonction de ce nombre. Chose qui pourrait être considérée comme un avantage qui met à l’aise l’administration. Le vice-recteur chargé de la formation supérieur de graduation le confirme : «L’université de Tizi-Ouzou, avec 1 000 étudiants de moins que prévu, se retrouve dans une situation confortable et prête à entamer l’année universitaire 2017/2018 dans les meilleures conditions». Les conditions en question sont notamment relatives à la capacité d’accueil des facultés, précisera le responsable. Pour rappel, la rentrée universitaire de l’année dernière fut très difficile à gérer pour les responsables de l’UMMTO, puisque les 2 500 places pédagogiques promises au niveau du pôle de Tamda n’ont pas été livrées. Elles ne le sont d’ailleurs toujours pas. Le retard accumulé «est dû à la restriction budgétaire et au non-paiement des entreprises», a expliqué le même responsable. A ce propos, le vice-recteur a fait savoir qu’une partie du projet sera livrée en septembre prochain. Il s’agit de 900 places sur les 2700 prévues initialement. Ce qui permettra une entame des cours dans des conditions «acceptables». Les responsables au niveau de l’université semblent être confiants à ce propos, d’autant plus qu’ils comptent aussi sur les 6 000 places que libèrent les nouveaux diplômés chaque année. Il est à noter que l’introduction des demandes de réaffectation se fera les 5 et 6 septembre prochain, tandis que la procédure d’hébergement sera ouverte du 16 au 18 du même mois pour les nouveaux étudiants. L’inscription définitive des nouveaux bacheliers est annoncée entre le 10 et le 14 septembre.

Kamela Haddoum