Benyounès salue la décision qui met fin à la cacophonie

Monsieur Ahmed Ouyahia vient d’être nommé Premier ministre. Le Mouvement Populaire Algérien salue la décision du président de la République qui a mis fin à une cacophonie qui n’a que trop duré et qui a atteint la crédibilité des institutions du pays. Ahmed Ouyahia, connu pour son engagement patriotique et républicain, avec son capital exprérience, est en mesure de relever les défis qui attendent le pays ; notamment en cette conjoncture particulière et difficile. Le MPA, tout en félicitant Ahmed Ouyahia pour sa nomination, tient à lui apporter son soutien dans sa mission de concrétisation du programme du président de la République. Le Mouvement Populaire Algérien réitère son soutien indéfectible au président de la République et salue sa clairvoyance et ses décisions salutaires.

Le président

Amara Benyounès.