L’élu et la profession

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Un élu est l’objet d’un choix de ses électeurs, il est désigné par le suffrage universel à représenter ceux qui l’ont élu, pour un mandat électif pour une durée déterminée. Il peut être réélu, autant de fois que la confiance lui est renouvelée par le peuple. Mais de là à en faire une fonction, un métier, une profession, il y a un pas à ne pas franchir, sans risquer le ridicule. Cela paraît un business, avec tout ce qu’on entend par ce mot, et même «tbezniss» au sens que lui donne la rue, chez nous. Qu’on retrouve des maires fort en «tbezniss» c’est quelque part avoir dans ce mandat le bon rôle, en le rendant le plus durable possible. Mais rendre cette mandature la plus longue possible, sans pour autant faire ce qui doit être fait, ni investissement porteur, ni propreté de sa commune, ni environnement sain, ni structures de santé, de culture et de loisirs acceptables, ni le strict minimum, et avec tout ça, un bilan plus que déplorable, vous trouvez des gens qui réclament d’autres mandats. Et pour ce faire, la solution c’est de changer de parti. Le mandat d’un président d’APC dure cinq ans, certains veulent le tirer plus longuement, jusqu’à l’user et le rendre insignifiant. Encore plus lassant aussi pour ceux qui ont voté pour lui. Remarquez, il n’y a rien de plus fatiguant, de plus embarrassant, de plus horripilant qu’un maire qui ne sait rien faire, à part signer des documents officiels, présider une commission de marché, inaugurer les chrysanthèmes et se pavaner, bombant le torse, lorsqu’un ministre ou un haut fonctionnaire rend visite à sa commune. Il est connu et reconnu qu’un P/APC a de lourdes responsabilités, sur le papier, dont il se fout dans la réalité, parce que la réalité est amère pour ceux qui l’ont mis à cette place faute de quelqu’un d’autre, plus compétent. Ils passent le plus clair de leur temps à vadrouiller de chapelle en chapelle, pour faire du carriérisme dans une fonction qui leur échappe entièrement. Heureusement qu’il y a des P/APC qui font leur travail avec conscience et dès qu’ils accomplissent leur mandat, ils rentrent chez eux.

S. A. H.