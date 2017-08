Un dernier test ce samedi avant le championnat

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Les joueurs du MO Béjaïa devaient livrer hier après-midi leur troisième et ultime joute amicale en terre Algéroise face au Paradou AC, avant de rentrer aussitôt à Béjaïa et ce, après avoir pleinement profité de leur séjour dans la capitale. Cela dit, et de l’avis même du technicien Béjaoui, Mustapha Biskri, cet ultime match amical face à un pensionnaire de l’élite devait servir de véritable test pour les joueurs du MOB après avoir étrillé deux jours auparavant le WAB (7 - 0), un relégué en DNA. «Mon équipe est en nette progression mais cela ne peut cacher certaines tares relevées dans son jeu, mais on tâchera d’y remédier dès notre retour à Béjaïa pendant la phase précompétitive, où l’on compte disputer une dernière joute amicale sur place», a notamment déclaré le coach Biskri à l’issue du match du WAB. Par ailleurs, les partenaires de Boucherit, qui devaient bénéficier de deux jours de relâche bien mérités juste après le match d’hier soir, auront une nouvelle fois rendez-vous avec le staff technique, dès samedi après-midi, au stade de l’UMA, pour entamer la dernière ligne droite de la préparation estivale. Ceci dit, les Crabes du MOB auront encore une petite semaine devant eux pour peaufiner leur travail avant la réception de l’ASMO, le vendredi 25 août, pour le compte de la première journée du championnat de ligue 2 Mobilis.

B. Ouari