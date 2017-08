Les gardiens du temple protégés par qui de droit

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Les imams algériens crient leur détresse face à l’agression permanente dont ils sont l’objet de la part des adeptes de rites étrangers. Bedoui, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, leur assure protection et sécurité mais qu’à cela ne tienne, par quel miracle on vise les ministères du culte malekite, bien de chez nous, que les écoles étrangères, hanbalites, salafistes et wahabites se découvrent subitement des talents de protecteurs de l’Islam tel que nous l’ont légué nos ancêtres ? Il se trouve que par un problème d’identité déconnectée, de tout réalisme, on se retrouve à poursuivre un débat en queue de poisson, qui pousse à l’affrontement plutôt qu’à la sagesse, à la pondération, pourtant prônée par tous les rites. Reste une idée, que tout le monde s’accorde à penser, que notre Islam d’antan était (est toujours) une religion de paix, de progrès, de lumière et de science. Par quelle tergiversation, mortifère, on se retrouve en confrontation directe et sans scrupule à s’entretuer ouvertement et sans ménagement au nom de Dieu. Est-ce à dire que le Tout Puissant a délégué une école plutôt qu’une autre pour apprendre le vrai du faut rituel, pour dicter aux autres la meilleure façon de penser l’Islam ? Que nenni, chacun a le droit de pratiquer sa croyance, comme il l’entend, en fonction de ses convictions, de sa foi. Nul n’a le droit de s’immiscer de quelques façons que se soit dans la manière de croire ou de ne pas croire de l’être humain. De plus, on ne peut pas attenter à la vie d’un imam ou d’un homme de religion et même d’un homme ou d’une femme pour des raisons qui tiennent des convictions propres à chacun. Que l’on soit croyant ou pas, Dieu est seul juge, de la portée de sa foi. Il ne peut pas exister, en dehors de Lui, de plus grand ou de plus savant, pour mener ses créatures à bon port. La suprématie divine ne peut être formulée par les quidams, surtout pas par des écoles de pensée étrangères au pays. Il faudrait que chacun adopte son Islam comme il l’entend, et le monde sera bien gardé.

S. A. H.