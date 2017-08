Un groupe terroriste encerclé à Si El-Mahdi

Par DDK | Il ya 43 minutes | 59 lecture(s)

L’importante opération de ratissage enclenchée mercredi dernier près du douar Si El-Mahdi, sur les hauteurs de la commune de Lakhdaria, s’est poursuivie jeudi et vendredi derniers. Pas moins de 300 soldats de l’armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale ont été mobilisés, selon une source sécuritaire locale, qui ajoute qu’un groupe de terroriste composé d’au moins quatre éléments armés, ont été localisés et encerclés dans un maquis difficile d’accès. Les soldats de l’ANP se sont même accrochés avec les terroristes durant l’après-midi et la soirée du mercredi dernier. Un accrochage qui a duré plusieurs heures, selon les témoignages des villageois, et au cours duquel l’armée a utilisé des moyens lourds et l’artillerie pour détruire une cache où les terroristes se sont réfugiés. Le périmètre en question se trouve actuellement bouclé par les soldats de l’armée. Des barrages de la gendarmerie nationale ont été aussi dressés sur les routes voisines, à l’instar des RN 5, 25, l’autoroute Est-ouest et plusieurs autres chemins communaux. Cette région est connue des services de sécurité pour être une zone de transit pour les groupes terroristes, qui la traversent en direction des maquis des wilayas de Boumerdès ou Tizi-Ouzou, mais aussi de l’autre versant vers les maquis du mont Zbarbar dans la wilaya de Bouira. D’ailleurs, c’est suite à des renseignements fiables faisant état du passage de ce groupe terroriste que cette opération a été enclenchée. Pour rappel, un premier terroriste a été déjà neutralisé dès le premier jour de cette opération d’envergure. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale publié jeudi sur son site internet (voir également papier ci-contre), il s’agit de N. Kamel, alias Zoubir Abou Houraira. Nous ignorons pour l’instance l’appartenance et la destination exactes de ce groupe, mais certaines sources ont confirmé qu’il s’agirait d’éléments éclaireurs de la Katiba terroriste Tarik Ibn Ziyad de la mouvance d’Al-Qaïda (AQMI ex-GSPC), qui écume le massif montagneux d’Adekar dans la wilaya de Béjaïa. Ils avaient comme objectif de réinvestir les maquis de Zbarbar, au Nord-ouest de la wilaya de Bouira et reprendre le contacte avec certaines cellules dormantes et de soutiens au terrorisme dans cette région, où les groupes terroristes ont été entièrement éradiqués durant ces trois dernières années. La dernière opération s’est soldée, au mois de février 2017, par l’élimination de 14 terroristes armés.

Bachir A.