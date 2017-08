Un raqui sous les verrous

Par DDK | Il ya 44 minutes | 71 lecture(s)

Connu dans les wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et Bouira, notamment par les femmes, un raqui, natif d’El-Kseur et âgé de 65 ans, a été écroué dernièrement pour «viol et sorcellerie», apprend-on de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Le dénommé D. M., selon la même source, a transformé ses trois locaux de vente de plantes médicinales, sis dans sa ville natale, El-Kseur, Tizi-Ouzou et Bouira, en lieux de pratique de séances de roquia (exorcisme). Le charlatan ne se limitait pas à capter les esprits malveillants, puisqu’il violait également ses clientes lors des séances de roquia, ajoute-t-on. L’une de ses nombreuses clientes a eu le courage de porter plainte après qu’il a violée. Etroitement surveillé pendant plusieurs semaines par les agents de police de la sûreté de daïra d’El-Kseur, D. M. a finalement été interpellé au moment où il pratiquait une séance d’exorcisme sur une femme. «Il a été surpris en flagrant délit de pratique d’étranges et d’incompréhensibles rites sur une femme dans le but de lui faire perdre connaissance, c’est-à-dire l’hypnotiser. C’est à ces moments-là qu’il abusait de ses crédules clientes», explique-t-on. Présenté devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Amizour, le mis en cause a été placé, par le juge d’instruction de la même instance judiciaire, sous mandat de dépôt.

D. S.