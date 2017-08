Le FLN affiche ses prétentions à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 44 minutes | 59 lecture(s)

«Nous devons récupérer la majorité des communes de la wilaya !», avance Saïd Lakhdari, député et mouhafedh de Tizi-Ouzou. Ainsi, en prévision des prochaines élections locales, qui se tiendront le 4 novembre prochain, le FLN est à pied d’œuvre dans la commune de Tizi-Ouzou. En effet, dans la matinée d’avant-hier jeudi, Saïd Lakhdari a procédé à l’installation de la commission de choix de candidatures au niveau de la commune de Tizi-Ouzou. «Ce matin (ndlr, jeudi dernier), en application de l’instruction n° 12 du 17 juillet 2017, émanant du SG du FLN, Djamel Ould Abbès, nous avons procédé à l’installation de la commission de choix de candidatures de la kasma de la commune de Tizi-Ouzou», indique-t-il. À rappeler, dans ce contexte, que la commission de wilaya a été déjà installée (le 27 juillet dernier). À ce jour, informe-t-on, la mouhafadha de Tizi-Ouzou aura procédé à l’installation de 61 commissions. «Il ne reste que six communes. Celle-ci seront dotées de leurs commissions de choix de candidatures au courant de la semaine prochaine», souligne-t-on encore. A noter qu’il est précisé que le président ou la présidente de la commission ne doit en aucun être candidat, et ce en application de la même instruction. Pour Tizi-Ouzou, c’est Mme Ould Cheikh qui en est sortie à l’unanimité des voix des cadres de la kasma de Tizi-Ouzou. Aussi, neuf membres de la commission ont été présentés à l’assemblée qui les a approuvés sans aucune objection. Par ailleurs, le député le mouhafedh de Tizi-Ouzou affiche clairement ses ambitions en prévision des prochaines joutes électorales : «Le FLN doit récupérer la commune de Tizi-Ouzou !», déclare-t-il. Le député-mouhafedh donne, en effet, l’impression d’avancer sur un terrain connu : «Cette fois-ci, le FLN récupérera la majorité des APC de la wilaya de Tizi-Ouzou. C’est notre objectif et nous y parviendrons. Le FLN reprendra sa première place au niveau de la wilaya !», insiste-t-il encore. S’agissant des critères de choix de candidats, ils sont connus et identiques pour toutes les formations politiques. Le député laisse entendre, tout de même, la présence de personnes non militantes, issues de la société civile et connues des habitants de Tizi-Ouzou.

M A Tadjer