«L'enseignement de tamazight élargi à 38 wilayas à la rentrée»

L'enseignement de tamazight gagne du terrain. En effet, il sera généralisé à 38 wilayas du pays dès la prochaine rentrée scolaire, selon le secrétaire général du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad. «Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu en février 2015 entre le HCA et le ministère de l'Éducation nationale», a indiqué M. Assad dans une déclaration à l'APS en marge de la clôture de la caravane littéraire célébrant le Centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri (1917-1989), à Aïn Temouchent. Le SG du HCA a mis en exergue «l'avancée positive» enregistrée dans la promotion de la langue amazighe. «L'objectif, à terme, porte sur sa généralisation aux 48 wilayas du pays ainsi qu'à l'étranger au profit de la communauté algérienne», a souligné M. Assad. Afin d'atteindre cet objectif, le même responsable a mis en avant la nécessité de mobiliser davantage de postes budgétaires «pour assurer l'enseignement de tamazight dans les différents paliers et pas seulement au premier, comme c'est le cas dans certaines wilayas», a-t-il dit. Il a tenu à évoqué, également, la loi d'orientation sur l'éducation nationale de 2008 et la Constitution qui consacre tamazight langue nationale et officielle. Par ailleurs, plusieurs représentants de départements ministériels ont affirmé, lors de la tenue de cette caravane, leur soutien à la promotion de la langue amazighe et leur accompagnement aux efforts et démarches du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA). La conseillère chargée de l'information au ministère de la Culture, Djahida Mihoubi, a souligné, lors du forum sur «l'usage de tamazight dans les médias électroniques institutionnels», que son département ministériel a de tout temps accompagné l'action «visant la promotion de la langue amazighe comme aux festivals nationaux de la chanson amazighe, du théâtre amazigh et de la chanson chaouie et dans de nombreuses autres manifestations culturelles nationales». De son côté, le représentant du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Omar Khaber, a fait savoir que son département ministériel a signé une convention cadre avec le HCA visant à inclure cette langue nationale officielle dans les sites Web officiels du ministère et des instances lui relevant. Il est utile de rappeler que l'enseignement de la langue amazighe s’est élargi à 32 wilayas, lors de l'année scolaire précédente.

Samira Saïdj