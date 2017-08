Le PT veut en faire un moyen de mobilisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

à l’approche du délai fixé par la DRAG pour le dépôt des dossiers de candidatures pour les élections locales APC-APW, à savoir le 23 septembre prochain, les partis politiques accélèrent la cadence. «Le PT se prépare sereinement, pour faire des prochaines élections un moyen de mobilisation pour empêcher toute régression au plan politique, économique et social», nous a expliqué le député du parti, Ramdan Youssef Taazibt. Il a fait savoir que «dans toutes les wilayas, des réunions sont organisées pour mettre le PT en position de combat politique, afin de préserver les acquis et se battre pour que l'Etat n'abandonne pas les collectivités locales, en donnant les moyens aux APC et APW et des prérogatives aux élus locaux (démocratie communale directe)». Le député PT d’Alger précisera : «Les bureaux de wilayas et les sections sont instruits pour préparer les élections, même si nous savons que la transparence des élections n’est pas pour demain». Pour la wilaya de Tizi-Ouzou, Taazibt n’a pas caché sa satisfaction d’avoir préservé le siège PT de député (De Mme Yefsah ndlr). Pour les prochaines échéances, le PT compte «ouvrir un dialogue direct avec les citoyens» si toutefois, dira-t-il, «la décision de participer est prise». Le PT envisage de se battre pour être représenté à l’APW et avoir un maximum d’APC». A Tizi-Ouzou, «le travail se fait d'ores et déjà dans plusieurs communes, en relation avec la construction du parti et la présentation de listes électorales APC et APW», notera-t-il.

K. H.