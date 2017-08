Benyounès annonce un Conseil extraordinaire

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Le Mouvement populaire algérien (MPA) organisera, à huis clos, le 16 septembre prochain,un conseil extraordinaire qui aura à l’ordre du jour «l’affaire» Benagoun, en plus de la préparation des élections locale.

Dans une entrevue accordée au journal arabophone El Khabar, le président du MPA, Amara Benyounès, a expliqué que «le parti organisera un Conseil national extraordinaire pour trancher sur les deux affaires Benagoun». Pour rappel, le militant MPA et président de l’Union des étudiants algériens (UNEA), Benagoun Messaoud Lyes, a été désigné, deux fois, ministre du Tourisme, dans les deux gouvernements Tebboun et Ouyahia, avant qu’il ne soit relevé, la première fois en l’espace de 48h et la deuxième fois en 48 minutes. Le président du MPA s’en remet donc au conseil national qui «va étudier en profondeur cette histoire et sortira avec une position claire et des décisions la concernant», a-t-il expliqué. M. Benyounès a estimé en outre que la tenue de ce conseil extraordinaire «est une nécessité, vu que la prise de décision dans cette affaire ne lui revient pas à lui seul mais à l’ensemble des militants de son parti». Le président du MPA a promis de plus amples explications sur cette affaire lors de ce conseil national qui se déroulera donc le 16 septembre prochain. Toujours sur les colonnes du même quotidien, Messaoud Benagoun a promis, lui, de s’expliquer sur la question plus tard, «car la question ne me concerne pas moi seulement, mais concerne aussi le parti», a-t-il déclaré. Par ailleurs, le premier responsable du MPA a qualifié le dernier remaniement gouvernemental de jeudi dernier d’«ordinaire», estimant que «chaque Premier ministre à le droit d’avoir une vision sur le gouvernement et son rendement». Et d’ajouter : «Pour le Premier ministre Ahmed Ouyahia, les ministres remplacés ne seraient pas au niveau et il a le droit de les changer après concertation avec le président de la République». S’agissant en revanche du changement opéré à la tête du gouvernement, en remplaçant Abdelmadjid Tebboun par Ahmed Ouyahia, il a souligné que «la décision a été prise par le président de la République». Il ajoutera : «Si le Président a pris cette décision, c’est qu’il doit avoir ses raisons». Benyounès fera le même commentaire sur la nomination du patron du RND au sommet du gouvernement.

Kamela Haddoum.