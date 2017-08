Un homme meurt noyé

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Un homme de 39 ans, originaire de Béjaïa, a trouvé la mort par noyade, hier en fin d’après-midi, dans le port de pêche et de plaisance de Tala Guilef, sur la côte est de Béjaïa, selon la Protection civile. Le corps inerte du noyé qui a été repêché par les plongeurs de la Protection civile dans une zone rocheuse et non surveillée, a été transporté à la morgue de l’hôpital Khellil Amrane de Béjaïa. Il s’agit de 22e victime de la mer dans la wilaya de Béjaïa depuis l’ouverture de la saison estivale. Par ailleurs, un incendie s’est déclaré, avant-hier vers 19h, dans le compartiment moteur d’une petite barque au large du port de Béjaïa. La personne qui se trouvait à bord de cette embarcation a été légèrement blessée, informe la Protection civile, précisant que l’incendie a été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers de la protection civile de Béjaïa.

D. S.