Rassemblement populaire aujourd’hui à Ifri

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le Front des forces socialistes (FFS) va célébrer, aujourd’hui, comme il l'a régulièrement fait ces dernières années, le 61ème anniversaire du Congrès de la Soummam, par un grand rassemblement à Ifri Ouzellaguen (Béjaïa). En effet, le FFS commémorera ce 61ème anniversaire du Congrès de la Soummam en organisant un rassemblement populaire sur l’esplanade du mémorial d’Ifri Ouzellaguen, le dimanche 20 août 2017, à partir de 10h. Selon le communiqué du plus vieux parti de l’opposition : «Commémorer cet évènement historique c’est réaffirmer notre attachement à nos valeurs et principes fondateurs, honorer le combat de nos ainés et leur dévouement à la cause nationale. C’est une occasion pour nous tous de revivifier et renouveler l’esprit d’indépendance, l’engagement patriotique et l’espérance démocratique de notre peuple. Nous voulons faire de cette date une étape importante dans le processus de remobilisation démocratique et pacifique dans notre pays et un rendez-vous avec l’histoire», lit-on dans ledit communiqué. Toutes les fédérations et sections du parti à l’échelle nationale sont mobilisées pour réussir cet événement historique ; a-ton appris de sources proches de la Fédération du FFS de Tizi-Ouzou.

Rachid A.