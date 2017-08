Ifri en blanc, vert et rouge

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

À l’occasion de la célébration du 61e anniversaire du Congrès de la Soummam, Ifri Ouzellaguen, haut lieu de la révolution algérienne, s’est, d’ores et déjà, paré de ses plus beaux atours.

Ce haut lieu de la révolution, désormais escale de pèlerinage historique de la guerre d’Algérie, s’apprête à recevoir, aujourd’hui, d’anciens maquisards, des personnalités des mondes politique, culturel et associatif, des responsables locaux et tant d’autres citoyens ayant toujours en mémoire les faits d’armes de leurs aïeuls. Dans son programme, effectif depuis hier, l’administration de wilaya de Béjaïa indique qu’une cérémonie de remise des clefs pour 200 bénéficiaires de logements publics locatifs était prévue hier, samedi, dans la commune de Kherrata. Aujourd’hui, 20 août, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, et sa délégation sont attendus dès les premières heures de la matinée à Ifri Ouzellaguen, pour commémorer le double anniversaire du Congrès de la Soummam et de l’offensive du nord-Constantinois. Après un rassemblement au carré des martyrs de la commune d’Ouzellaguen, la levée des couleurs et le dépôt d’une gerbe de fleurs, le wali et sa délégation se rendront au musée d’Ifri, lieu de la tenue du Congrès de la Soummam, pour un recueillement au pied du mémorial d’Ifri. Sur place, une exposition de photos et d’autres objets en relation avec cet événement historique sera organisée au musée d’Ifri. Des familles de martyrs et d’anciennes gloires de l’équipe du foot du FLN seront honorées lors de cette occasion. De même, les meilleurs bacheliers de la commune d’Ouzellaguen seront primés. De retour à la ville d’Ifri Ouzellaguen, le wali de Béjaïa procèdera à la baptisation de quelques ruelles. Ainsi, la ruelle menant vers le quartier Si Nacer sera baptisée du nom du Chahid Arezki Mohand El-Bachir ; la rue serpentant le jardin public de la municipalité pour rejoindre la rue Si Mahmoud portera le nom des frères Chahids Ben Bournan Mohand Mouloud et Mohand Tayeb. La fin des festivités sera marquée par le lancement d’un tournoi de handball à la salle omnisports d’Ouzellaguen. De son côté, le Front des forces socialistes (FFS) commémore le 61e anniversaire du Congrès de la Soummam en organisant, aujourd’hui, un rassemblement populaire sur l’esplanade du mémorial d’Ifri Ouzellaguen. «Commémorer cet évènement historique, c’est réaffirmer notre attachement à nos valeurs et principes fondateurs, honorer le combat de nos aînés et leur dévouement à la cause nationale. C’est une occasion pour nous tous de revivifier et renouveler l’esprit d’indépendance, l’engagement patriotique et l’espérance démocratique de notre peuple. Nous voulons faire de cette date une étape importante dans le processus de remobilisation démocratique et pacifique dans notre pays et un rendez-vous avec l’Histoire», écrit le FFS sur son site. D’autres délégations de partis politiques, à l’image de la section du MPA d’Ouzellaguen, feront également le déplacement à Ifri, pour un recueillement et le dépôt de gerbes de fleurs.

D. S.