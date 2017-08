Réunion Ouyahia, UGTA et patronat, jeudi prochain

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Les partenaires sociaux et économiques formant la Tripartite avec le gouvernement vont se réunir, jeudi prochain, avec le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Une réunion préparatoire à la 22e Tripartite devant se tenir le 23 septembre à Ghardaïa, a-t-on appris auprès d’une source proche du FCE. Les partenaires de celui-ci ont reçu les invitations du Premier ministre dans l’après-midi d’avant-hier. Bien que rien n’ait filtré sur l’objet de la réunion de ce 24 août, tout laisse à croire que ce rendez-vous portera sur les points d’ordre du jour qui seront discutés lors de la rencontre de Ghardaïa, et tracera, par la même, les grands axes qui constitueront la résolution finale de la 22e Tripartite. Ouyahia semble ainsi vouloir tracer lui-même les lignes et contours du rendez-vous du 23 septembre et ne pas se référer à ceux arrêtés par son prédécesseur le 30 juillet dernier.

M. A. T