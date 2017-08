462 foyers raccordés au gaz naturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, accompagné d’une importante délégation composée de cadres de différents organismes de wilaya, de représentants de la Sonelgaz, de l’ADE, des responsables locaux, des services de sécurité, s’est rendu, hier après-midi, au village Cheurfa Bourzik, dans la commune des Aghribs, daïra d’Azeffoun, pour procéder à l’inauguration d’une maison de jeunes et la mise en service du gaz de ville. Dans ce village, pas moins de 201 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel. Après avoir allumé la torche installée pour les besoins de cette cérémonie, le premier magistrat de la wilaya s’est rendu au village Taboudoucht, sis à l’ouest de la commune. Arrivée sur la placette du village, la délégation fut accueillie par une foule nombreuse et une chorale de petites filles. L’accueil était très chaleureux, notamment devant la maison choisie pour l’allumage du premier briquet. Par la suite, le wali procède à l’inauguration d’un foyer de jeunes, un projet réalisé par l’APC des Aghribs au profit des habitants du village Taboudoucht, en hommage au grand peintre de la région, M’hamed Issiakhem en l’occurrence. «Le meilleur hommage à rendre à nos valeureux martyrs c’est de doter tous les foyers du village, au nombre de 261, en gaz naturel», dira un membre du comité de village. A souligner que ce projet est d’un montant de 39 018 915 DA, dont l’Etat a participé avec un taux de 75% et la Sonelgaz avec 25%. Le wali Mohamed Bouderbali et les membres de la délégation qui l’accompagnait ont été invités par la suite à une collation. Ainsi s’achève la visite du wali dans la commune des Aghribs. «Espérons voir d’autres projets arrivés dans nos villages», nous dira un autre citoyen de la région. Vers 15 heures, le wali prit congé du village sous les remerciements des citoyens. Il ne reste aux citoyens qu’à accomplir les formalités auprès de la Sonelgaz pour bien en profiter des bienfaits du gaz, surtout en hiver.

A. Iber