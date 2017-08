Des logements sociaux pour 200 familles

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

À l’occasion de la célébration du 61ème anniversaire du Congrès de la Soummam, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, était, avant-hier samedi, dans la ville à Kherrata, où il a procédé à la remise des clés à 200 bénéficiaires de logements sociaux locatifs, implantés à la cité nouvelle du chef-lieu de la daïra. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités et des responsables des secteurs concernés de la wilaya et de ceux de la daïra de Kherrata. A ce titre, le chef de l’exécutif de la wilaya a tenu à souligner que son déplacement avec la délégation officielle, qui l’accompagnait dans cette ville historique, s’est effectué pour partager les moments de joie et de bonheur avec les 200 familles, qui viennent de recevoir les clés de leurs logements, tout en rendant hommage aux glorieux Chouhada qui ont sacrifié leurs vies, et aux moudjahidine, encore vivants, qui apprécient, pour leur part, les fruits d’un long combat pour le recouvrement de l’indépendance de l’Algérie et les réalisations socio-économiques pour le bien-être du citoyen. S’agissant plus précisément du secteur de l’habitat au niveau de la wilaya de Béjaïa, le wali a tenu à faire remarquer que «les efforts de l’État se poursuivront pour répondre aux besoins des populations des commune de la wilaya, surtout concernant les programmes des logements sociaux et ruraux». «Il en sera de même dans les autres secteurs, poursuit-il, où un coup de fourmilière sera donné à même de booster le développement local, question d’améliorer les conditions de vie du citoyen». La clôture de la cérémonie a été ponctuée par l’intervention de l’adjoint du président de l’APC de Kherrata, M. Guendour, qui a remercié le wali et la délégation qui l’accompagnait, lesquels ont tenu à faire le déplacement à Kherrata, pour marquer de leur présence la célébration du 61 e anniversaire de la tenue du Congrès de la Soummam. Mieux, a-t-il ajouté «avec votre présence, on a rendu le sourire à 200 familles bénéficiaires de logements sociaux». Le même intervenant n’a pas omis de rappeler le sens de cette célébration et les sacrifices consentis par le peuple algérien, pour le recouvrement de son indépendance.

Slimane Zidane