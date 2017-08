Le FFS réitère son appel à un «consensus national»

Par DDK | Il ya 1 heure | 173 lecture(s)

Le meeting populaire organisé, hier en matinée, par le FFS sur l’esplanade du mémorial Ifri Ouzellaguen, à l’occasion de la célébration du 61ème anniversaire de la tenue du congrès de la Soummam, a drainé des centaines de militants et sympathisants du plus vieux parti de l’opposition.

Tenu en présence du tout nouveau 1er secrétaire national du parti, Hadj Djilani Mohamed, des membres de l’instance présidentielle, des secrétaires fédéraux et des députés, ce rassemblement populaire intervient dans un contexte marqué par «une agitation politique», à trois mois des élections locales et à deux ans des présidentielles. Lors de sa prise de parole, Hadj Djilani a rappelé «l’attachement du FFS aux valeurs du congrès de la Soummam, qui a consacré la primauté du politique sur le militaire». Toutefois, le mal qui guette l’Algérie dans la conjoncture actuelle viendrait, selon l’orateur, «de l’oligarchie et des hommes de l’argent qui veulent s’accaparer du pouvoir politique», en faisant allusion aux accointances des responsables du FCE avec des hommes politiques. Commentant les derniers changements au sommet de l’Etat, le 1er secrétaire national du FFS évoque la thèse «d’une guerre de succession et de la lutte de l’actuel système pour sa survie». Par ailleurs, Hadj Djilani a réitéré l’appel du FFS à toutes les forces vives de l’Algérie, notamment la société civile, le mouvement associatif et les partis politiques, pour un «consensus populaire et national» comme «unique solution à la crise multidimensionnelle que traverse le pays actuellement». Pour sa part, Ali Laskri, membre de l’instance présidentielle, a rappelé la vision du feu Aït Ahmed quant à la fondation d’un Etat démocratique et de droit. Il s’agit, selon lui, en substance, de donner la primauté au politique sur le militaire. Dans un autre chapitre, les responsables du FFS, qui ont tenu à marquer de leur empreinte la commémoration du 61ème anniversaire de l’un des actes fondateurs de la République algérienne, ont incombé aux dirigeants actuels du pays les problèmes socioéconomiques qui rongent les citoyens. A noter que les cadres du FFS ont procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs au niveau du mémorial d’Ifri et du carré des martyrs du printemps noirs. Avant-hier, ils ont assisté, dans la commune d’Akfadou, à la cérémonie de baptisation de la bibliothèque communale du nom du défunt Hocine Aït Ahmed.

Boualem S.