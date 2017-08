Avant-hier à Ifri…

Par DDK | Il ya 13 minutes | 38 lecture(s)

À quelque 70 km de Tizi-Ouzou et 50 km à l’Ouest de Béjaïa, dans la daïra d’Ouzellaguène, s’étend le village Ifri, une localité témoin de l’histoire de la révolution nationale.

Un décor tricolore vert, blanc et rouge balisait, avant-hier, le chemin qui mène vers ce petit village, au pied du Djurdjura. Il était clair que le 20 Août n’est pas une journée ordinaire. Personne n’ignore la symbolique et la signification de cette journée ancrée dans la mémoire collective. Dimanche dernier donc, dès la matinée, un mouvement exceptionnel chamboulait la quiétude de la population, habituée au calme. Des dizaines de voitures et de bus encombraient l’étroite route qui mène vers les hauteurs du village.

Un lieu de pèlerinage populaire

A Ifri, autorités, militants politiques, société civile, des citoyens par centaines et des représentants de club sportifs se sont donné rendez-vous, pour marquer de leur présence la commémoration de cette page d’Histoire qui a vu naitre l’Algérie moderne. Ils étaient venus des quatre coins du pays pour faire leur pèlerinage à ce site historique qui fut le point de relance de la révolution nationale. A proximité du site, se trouve la maison qui a abrité le fameux Congrès de la Soummam. Des éléments de la Gendarmerie nationale, de l’Armée et de la Police, en nombre, y sont mobilisés. Au loin, en retrait du site, on pouvait voir une foule nombreuse. On s’en approchant, on distingue des militants politiques, des représentants de différentes fondations, venus déposer une gerbe de fleurs. Apparemment, ils étaient bloqués là depuis déjà plusieurs heures. Le ras-le-bol commençait à s’afficher sur les visages. Nous pûmes, difficilement, nous frayer un chemin vers le portail d’entrée au site.

Les lauréats des examens honorés par le wali sur place

A l’intérieur, les activités officielles avaient commencé. Le wali de Béjaïa, à la tête d’une délégation, avait déjà déposé une gerbe de fleurs. Il a ensuite honoré les meilleurs lauréats des différents examens. Ceux qui attendaient à l’extérieur, sous un soleil de plomb, commençaient à trouver le temps long. Dans la marée humaine, l’on pouvait distinguer les différentes délégations, suivant les accessoires arborés. On constatait notamment des têtes couvertes de casquettes portant les sigles FFS et MPA, des banderoles affichant Front Moustaqbel et des t-shirt identifiant les représentants du club sportif phare de la wilaya, à savoir le MOB. Les délégations de la Fondation Amirouche Aït Hammouda et du RCD, en revanche, se sont fait discrètes, moins représentées comparées aux autres. La délégation de la Fondation Amirouche Aït Hamouda, conduite par son fils, a participé aux activités officielles, aux côtés des autorités de la wilaya. Les autres délégations attendaient pour lancer chacune son propre programme.

La délégation MPA conduite par Barbara Cheikh

La délégation MPA, présente en force, a voulu que son devoir de mémoire se fasse sous le slogan «Pour ne pas oublier notre histoire, celui qui n’a pas d’histoire n’a pas de mémoire». De nombreux militants du parti sont venus de différentes wilayas, telles Tizi-Ouzou, Alger et Béjaïa, pour être au rendez-vous. La délégation était conduite par le député, chef du groupe parlementaire du parti, Berbara Cheikh, en compagnie de l’ex-ministre du Tourisme, membre du Conseil national, Benagoune Messaoud Lyes. Le député MPA de Tissemsilt dira que sa formation politique, depuis sa création en 2012, à l’habitude de participer à cet événement, «parce qu’elle est convaincue que le congrès de la Soummam est l’événement le plus important dans l’histoire de l’Algérie moderne, après la déclaration du 1er Novembre». Et d’ajouter : «Le congrès de la Soummam à mis en œuvre l’organisation politique et armée de la Révolution. Il a consacré l’unité nationale qui était le ciment de la Révolution. Ce congrès fut le rassembleur des différentes composantes de l’identité nationale. Chose que nous devons encore transmettre aux futures générations pour faire face aux tentatives de ceux qui veulent jouer sur cette fibre sensible». La délégation MPA procéda au dépôt d’une gerbe de fleurs, après avoir écouté l’hymne national et observé une minute de silence.

Le FFS anime un meeting

Juste derrière, ce fut le tour de la délégation du club de football, le MOB, alors que la délégation du FFS installait la sono pour entamer son meeting. Les représentants du parti étaient nombreux, «mais moins que d’habitude», fera remarquer un habitué de l’événement. C’était l’occasion pour le nouveau secrétaire national, Hadj Djilani, de se frotter à la base, en animant un meeting sous les regards du député Aziz Baloul, membre de l’instance présidentielle, de Chafaa Bouaiche, le chef du groupe parlementaire, d’autres cadres du parti et des militants. Les élections locales et le projet du consensus national étaient au centre des discussions de petits groupes de militants qui se formaient. Le député de la région, Khaled Tazaghart, et le chef du groupe parlementaire du Front Mostaqbel, El Ghouthi, ont animé un meeting un peu plus loin dans le village. Il est vrai que la commémoration, cette année, intervient dans un contexte électoral. A quelques mois des échéances locales, difficile de ne pas profiter de sa présence à Ifri pour tenter de faire passer son message politique, courtiser les électeurs et même faire la chasse aux candidats. Néanmoins, et en dépit de différentes raisons qui peuvent motiver la présence des uns et des autres, l’attachement de tout le monde à la charte de la Soummam était clair, chose qu’ils ont exprimé chacun de son côté. A noter les rapports humains et les différentes marques de sympathie exprimées par les présents, les uns envers les autres, «en dépit de ce qui peut les séparer sur le plan politique», comme ils le diront tous. Les députés de la région, en l’occurrence celui du FFS et du FEM, très courtois, ont souhaité la bienvenue aux pèlerins d’Ifri, invitant même certains à prendre un café. Vers midi, l’activité baissa nettement sur le site. Il fut donc plus aisé de se rendre à la maison qui a accueilli, le 20 Août 1956, les architectes du Congrès. En terre battue, avec des petites fenêtres et une petite porte, la maisonnette résiste encore au temps qui passe. Les valeureux Ababne Ramdane, Ben M’hidi et les autres y ont mis en œuvre les principaux fondements de l’Algérie moderne, ils y ont édicté les grands principes structurant et organisant la révolution. Et avant-hier encore, on aurait dit que le temps s’était arrêté ce 20 Août 1956 ! L’on pouvait ressentir la présence de ces grands hommes, leurs fantômes planaient sur les lieux, rappelant à chaque visiteur leurs sacrifices pour une Algérie indépendante, une Algérie démocrate. C’est la sensation qu’ont partagée tous ceux qui ont visité le lieu. En s’éloignant du site, en bas de village, on aperçoit une maison avec des banderoles MPA et des portraits d’Amara Benyounès, le président du parti. Des tables ont été dressées et les militants du parti servaient du couscous à leurs camarades et aux autres invités. Tous les passants étaient invités, peu importe la tendance politique. La commémoration du Congrès de la Soummam, outre le devoir de mémoire, fut l’occasion d’une rencontre entre partis politiques et société civile. La situation socioéconomique et politique du pays était au centre des discussions des uns et des autres. Les élections locales et la confection des différentes listes APC-APW ont également suscité beaucoup de débats.

Kamela Haddoum