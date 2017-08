Les exportations progressent de 20,7%

Par DDK | Il ya 14 minutes | 35 lecture(s)

Une nette progression du trafic des hydrocarbures à l’export au niveau de l’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), a été enregistrée au premier semestre de l’année 2017, comparativement à la même période de l’exercice précédent. C’est ce que fait ressortir un bilan établi par la direction de cette entreprise. «Le trafic des hydrocarbures a connu, durant le premier semestre de l’année en cours, une progression de 15,63% grâce à l’augmentation de près de 21% des exportations de pétrole brut», a-t-on appris. Bien que le trafic global (hydrocarbures et hors hydrocarbures) ayant transité par le port de Béjaïa ait enregistré un léger recul de 1,29%, causé par la baisse des importations qui ont régressé de 15,61%, les exportations, en revanche, ont progressé de 20,07% grâce à l’augmentation des exportations d’hydrocarbures, selon les explications fournies par la direction de l’EPB. Ainsi, le trafic hydrocarbures au 1er semestre de l’année en cours (du 1er janvier au 30 juin 2017), a atteint les 4 390 224 tonnes, contre 3 796 697 tonnes enregistrées à la même période de 2016, soit une progression de 15,63%. Par ailleurs, les hydrocarbures raffinés à l’import ont enregistré une baisse de 17,59%, relève le même bilan. Concernant le trafic hors hydrocarbures, il a connu, quant à lui, un recul de -13,73%. Cette régression a été causée, selon la direction de l’EPB, par la limitation de l’octroi des licences d’importation par l’Etat pour certains produits. Pour rappel, l’Algérie a suspendu l’importation de plusieurs produits alimentaires et non alimentaires. Cette mesure a été prise par le ministère du Commerce pour, d’une part, réduire la facture de l’importation et, d’autre part, promouvoir le produit local, dans un contexte marqué par l’inflation et la chute de la valeur de la monnaie locale.

Le volume d’importation du blé en baisse de 29%

Ce qu’il y a lieu de retenir aussi du bilan des activités de l’EPB, au 1er semestre de 2017, est la baisse du volume d’importation du blé de 29%. Une quantité de 392 222 tonnes de blé a été importée durant les six premiers mois de cette année, contre 552 162 tonnes de blé importées à la même période de 2016. Toutefois, les vracs solides ont enregistré une hausse de près de 6,06% grâce à la progression des importations de sucre en vrac de 16,95%, celles du soja de 16,55% et du maïs de 2,68%. En ce qui concerne le trafic des vracs liquides, le bilan de l’EPB note une hausse de 14,16% grâce à l’augmentation du pétrole brut et celle des oléagineux. En outre, une importante baisse de 35,99%, soit un écart de 956 523 tonnes, a été enregistrée concernant le trafic d’autres marchandises diverses. Une hausse de 25,06% a été enregistrée, par contre, à l’export. Le même bilan a enregistré un recul dans le trafic de conteneurs, estimé à 9,79%, soit 13 228 EVP en moins par rapport à la première moitié de 2016. Le tonnage des marchandises conteneurisées a aussi baissé de 8%, précise-t-on. En effet, ce sont 121 866 EVP ayant transité au port de Béjaïa, durant le 1er semestre 2017, contre 135 094 EVP à la même période de l’année précédente.

Moins d’attente en rade

Une autre belle performance réalisée par l’EPB au premier semestre de l’année en cours est la réduction de l’attente des navires en rade. «La qualité de service s’est nettement améliorée», s’est félicité la direction de l’entreprise portuaire de Béjaïa. «L’attente moyenne en rade a connu une nette amélioration passant de 3,93 jours au premier semestre 2016 à 2,28 jours au premier semestre 2017, soit une baisse de 1,65 jour», selon le bilan de l’EPB. Aussi, le séjour moyen à quai, informe-t-on, «s’est légèrement amélioré en passant de 2,98 jours au premier semestre 2016 à 2,77 jours à la même période de 2017, soit une réduction de 7%». Dans ce même sillage, la direction de l’EPB a indiqué dans son bilan que le nombre de navires ayant escalé au port de Béjaïa, durant le premier semestre 2017, a diminué «enregistrant un écart négatif de 100 navires». La baisse la plus importante dans le mouvement de navigation au port de Béjaïa a été enregistrée par les navires cargos, avec 133 navires en moins, soit -45,7%. Cette baisse du nombre de navires a induit une baisse de la jauge brute globale des navires de -3,29%, a-t-on constaté.

Boualem S.