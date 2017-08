23 milliards à répartir !

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Le budget supplémentaire de 2017, de l’ordre de 23 milliards de centimes, vient d’être visé par le ministère de l’Intérieur, a-t-on appris auprès des responsables concernés.

Le président de la commission des finances au niveau de l’APW, Mohamed Achir, nous a indiqué que «la commission des finances de l’APW va se réunir dès la première semaine du mois de septembre pour la répartition du chapitre 979, d’un montant de 2,7 milliards de centimes. Il concerne les subventions allouées aux opérations d’intérêt général au profit des APC. Une cagnotte sera réservée pour les futurs villages lauréats du concours Aïssat Rabah dans sa cuvée de 2017, et le reste sera réparti en fonction des urgences exprimées par les APC. Ce sera malheureusement de petites fiches techniques, car le BS est très réduit». Mohamed Achir rappellera, dans ce contexte, que «les subventions destinées aux fêtes des villages ont été maintenues, même si elles sont réduites à seulement 50 millions de centimes». Du coup, les fêtes et les festivités qu’organisent les villages et les associations, tels la Fête du bijou, de la robe kabyle, du tapis n’Ath Hichem, de la poterie, de la figue fraîche, de la figue de Barbarie, du miel, du burnous…, ont toutes bénéficié de cette subvention. Ces fêtes sont d'un apport inestimable aux artisans locaux et à l'économie de montagne. Elles ont aussi le mérite de pérenniser la culture kabyle et la promotion des produits du terroir que recèle la wilaya de Tizi-Ouzou. À noter, enfin, que les subventions destinées aux associations environnementales sont aussi retenues

7,7 milliards pour 526 associations

Par ailleurs, la commission sociale de l’APW de Tizi-Ouzou a procédé, avant-hier lundi, à la répartition des subventions destinées au mouvement associatif, à travers le territoire de la wilaya. La cagnotte destinée aux associations, dans le cadre du budget primitif et supplémentaire, a été revue à la baisse. «Nous n’avons que 7,7 milliards de centimes à répartir sur 526 associations. Nous avons essayé d’en faire bénéficier l’ensemble des associations actives, mais avec de petites

subventions allant de 10 millions à 50 millions de centimes», déplorera le président de la commission sociale Smaïl Ben Hamna. Signalons que 266 associations sportives, 146 culturelles, 114 à caractère social et une cinquantaine d’associations sont concernées par ces subventions sur le Fonds de la création artistique. Rappelons, dans ce sillage, que les associations sportives n’ont pas reçu leurs subventions durant l’exercice 2016, le contrôleur financier ayant rejeté tous les dossiers. Il y a lieu de noter, au passage, que l’APW prend en charge les frais d’engagement des clubs de football à hauteur de trous milliards de centimes. Les coupes de wilaya de football et de handball sont également prises en charge par l’APW (2 millions de dinars). Le cross Cherdioui Saïd, qui se tient annuellement à Fréha, est subventionné à hauteur de 2,5 millions de dinars. Le semi-marathon et le tournoi international de handball sont également subventionnés avec 50 millions de centimes chacun, en sus de trois millions de dinars réservés au Carrefour scientifique des jeunes débrouillards et 40 millions de centimes au sport aérien. Enfin, le cross Mohamed Allek, qui se tient à Agouni Gueghrane, est subventionné avec un montant de l’ordre d’un million de dinars.

Hocine T.