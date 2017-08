3 millions DA d’articles saisis

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Les agents des douanes du port de Béjaïa ont procédé à la saisie de milliers d’articles, interdits à l’import, sur des passagers en provenance de Marseille. La valeur des articles saisis, selon un cadre des douanes de Béjaïa, s’élève à plus de trois millions de dinars. Dans le détail, les douaniers ont saisi trois motos, des centaines de cartouches de cigarette, des Tasers, des articles vestimentaires, des liqueurs, des parfums, des jouets, des caméras de surveillance, des talkies-walkies et tant d’autres produits, dont l’introduction sur le territoire national reste soumise à autorisation. La même source ajoute que des passagers ont écopé d’amendes pour avoir changé des pièces de moteur de leurs voitures. La valeur totale de ces amendes, précise-t-il, est de l’ordre de 331 000 DA. Il ne s’agit là que de la partie visible d’un large trafic au niveau du port de Béjaïa, où des passagers, trompant parfois la vigilance des douaniers, introduisent sur le territoire national des produits prohibés, à l’image des bombes lacrymogènes et autres substances hallucinogènes.

F. A. B.