Six nouveaux bus pour l’ETUT-O

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

L'entreprise de transport urbain de Tizi-Ouzou (ETUT-O), vient de renforcer son parc d'autobus, avec l'acquisition de six nouveaux bus, a fait savoir hier le directeur de l’entreprise Ahmed Labani. Selon ce dernier, «le but est d'améliorer les prestations fournies aux citoyens à travers le renforcement de son parc d'autobus, pour satisfaire la forte demande de citoyens». «Ils seront déployés au niveau des axes principaux de la ville des Genêts et soulageront ainsi la population du centre», précise le même responsable. En effet, les principales artères et routes de la ville sont engorgées en permanence, et l'affrètement de nouveaux bus sera bénéfique pour les nombreux usagers du centre, qui se plaignent d'une irrégularité en matière de dessertes.

Nadia Rahab