Une vingtaine d’artisan(e)s, tous métiers confondus, bénéficiaires de matériel financé par le Fonds national pour la promotion de l’artisanat traditionnel (FNPAT), ont été invités, dans la matinée d’hier, à une réunion avec la direction du tourisme et la chambre du commerce et des métiers (CAM) de Tizi-Ouzou. La rencontre était présidée par M. Ghedouchi Rachid, directeur du secteur. «Nos inspecteurs sont sortis sur le terrain et des contrôles ont été faits. Ils ont constaté que certains artisan(e)s n’ont toujours pas mis en service ce matériel. Ils l’ont pourtant reçu en 2014/15», relèvera le directeur du tourisme. Mlle Haddid, chef de service à la CAM, apportera cette explication : «Lors de nos sorties sur le terrain, pour contrôle, nous avons constaté et relevé aussi une douzaine de locaux fermés. Ces artisan(e)s ont été invités à cette réunion et je vous informe qu’une formation leur sera destinée s’il le souhaitent». La deuxième partie de la réunion fut consacrée aux interventions des artisans. «Nous prendrons attache avec vos P/APC respectifs pour d’éventuelles attributions de locaux commerciaux», leur a-t-on promis. D’autres attirèrent l’attention du directeur et des représentants de la CAM, sur l’indisponibilité d’un local, l’absence d’électricité, du gaz ou de l’AEP, ainsi que sur le problème d’insécurité. Pour ces différents cas, un engagement fut donné pour saisir les autorités locales respectives. A l’issue de cette, le directeur du tourisme fera la conclusion suivante : «Deux décisions ont été prises au cours de cette réunion en présence des concerné(e)s. D’abord, un délai leur a été donné, jusqu’au 15 septembre, pour mettre en service le matériel reçu. Au-delà de cette date, nos inspecteurs feront des tournées. Dans le cas où certains n’auront pas mis en service ledit matériel, nous leur demanderons de le restituer et il sera redistribué selon la liste d’attente». Quant aux demandes, le directeur avance le nombre de 350 dont 50 ont été rejetées pour différentes raisons. «Sur les 300 demandes en instance, 98 ont été satisfaites. Nous avons une liste d’attente de près de 200 demandes».

