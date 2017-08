L’écologie d’un environnement malsain…

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Il est d’habitude irrévérencieux de clamer une chose et son contraire quand l’homme ne respecte pas son environnement. Ni la faune, ni la flore, ni même le confort pour lui-même ne sont respectés, pire ils sont soumis au mépris par toute la communauté. Qu’on se lamente de l’état de notre pays, signataire pourtant de toutes les conventions internationales, régionales et sous-continentales, de protection de son écologie. Il n’en demeure pas moins que le respect dû à un environnement propre et sain, doit s’armer d’un minimum de règles pour sa préservation. Il est notable que pour préserver la nature de tout ce qui peut la toucher, attenter à sa pureté ou détruire ses éléments vitaux pour en faire une immense poubelle, doit être banni ou du moins combattu avec force. Nous succombons, malgré nos précautions à ne sombrer ni à la colère de dame nature, ni à celle qu’occasionne la pollution la plus crasse sur l’ensemble de notre environnement. Nous respirons les déjections de nos échappements, de nos centres d’enfouissement, de nos dépotoirs… et nous continuons à faire semblant de vivre sans nous soucier de notre avenir. Quel avenir pour notre partie de planète, belle néanmoins, mais qu’il faut à tout le moins prémunir des dangers qui la menacent. Nous vivons des Bhopal, des Tchernobyl grandeur nature sans nous en faire pour nos lendemains qui ne manqueront pas de déchanter, un jour. Des usines qui rejettent leurs déchets lourds dans les rivières les polluants à tire larigot, tuant la faune et la flore, et les pervertissant à n’en plus finir. Comment pourrions-nous sauver ce qui peut l’être sans forcer le talent, avec des moyens qui ne valent même pas la peine d’en parler. Il reste de renforcer les méthodes de dépollution connus en les injectant dans l’immensité du pays, en priant que tout soit réalisable, faisable en un temps record. Il y a des efforts fournis, certes, par qui de droit mais qui demeurent non-suivi par tous. Cela revient à prêcher la dépollution en polluant. Last but not least, il est évident que l’esprit écologique devrait être ancré dans la tête de tout Algérien.

