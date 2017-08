Le satisfecit d’Ould Ali

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, était en visite, avant-hier, dans la wilaya de Béjaïa, pour s’enquérir de l’état du déroulement des vacances de plus de 2 400 enfants, venus en majorité du Sud du pays, au niveau des camps de toile de Melbou et Béni Ksila.

Là, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la logistique et aux moyens humains déployés par les responsables locaux de son secteur, pour offrir aux jeunes vacanciers des conditions agréables de détente et de loisirs. «Je suis satisfait des conditions dans lesquelles se déroulent les vacances de nos jeunes, dont 80% sont issus des wilayas du Sud du pays. Nous avons su utiliser nos structures de manière rationnelle et optimale, pour accueillir un nombre important de jeunes vacanciers, tout en leur assurant des conditions de séjour agréables», a indiqué Ould Ali, arrivé à Béjaïa vers midi, après une visite de travail effectuée, durant la matinée d’avant-hier, dans la wilaya limitrophe de Jijel. Au total, pas moins de 8 000 enfants, venus essentiellement de Biskra, El Oued, Ouargla, Khenchela, mais aussi de Tizi-Ouzou et des régions de l’arrière-pays de Béjaïa, profitent de vacances au niveau de onze centres de loisirs et de détente, gérés par la DJS de Béjaïa. Cette opération, organisée dans le cadre du dispositif d’échange et de mobilité géographique entre le Sud et le Nord, s’est déroulée sur quatre sessions de 15 jours chacune. Un riche programme d’activités culturelles et sportives, comprenant des sorties-plages et des visites vers des sites historiques et naturels que recèle la wilaya de Béjaïa, a été concocté par les animateurs de la DJS, pour donner des couleurs aux vacances de ces jeunes. Accompagné par le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, et des élus locaux, le ministre a, également, honoré les jeunes lauréats des tournois sportifs organisés durant ces camps de vacances. Par ailleurs, il a réitéré la volonté de l’État à investir davantage en faveur d’une meilleure prise en charge de la jeunesse. «L’Etat continuera à encourager ce genre d’opérations, qui ont apporté beaucoup de fruits et de satisfactions», a-t-il affirmé. À noter que quelque 30 000 jeunes ont bénéficié cet été de vacances au niveau de centres de détente et de loisirs, à travers les quatorze wilayas côtières. Dans un autre chapitre, l’hôte de la capitale des Hammadites a annoncé qu’il procédera, dans les semaines qui viennent, à l’installation de directeurs de DJS au niveau des wilayas, dont le secteur est géré par intérim. Toutefois, le ministre a soutenu que cette gestion par intérim, comme c’est le cas à Béjaïa depuis trois ans, n’a pas entravé le fonctionnement normal de ces institutions.

Boualem S.