L’ANCA lance un appel aux commerçants réquisitionnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) appelle les commerçants à respecter le programme de permanence, durant l’Aïd El-Adha. «On appelle tous les commerçants inscrits sur les listes de permanence élaborées par les directions du commerce au niveau des 48 wilayas, à respecter les instructions du ministère du Commerce et assurer le service durant l’Aïd El-Adha», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par l’ANCA. Cette dernière a tenu à souligner que les stations de services et les gares-routières resteront ouvertes, durant les journées de l’Aïd, pour faciliter les déplacements des citoyens durant cette occasion. Ladite association a appelé également les services des APC à rendre public les listes des commerçants réquisitionnés pour garantir la réussite de la permanence durant l’Aïd prochain, et mettre un terme à la spéculation. Le ministère du Commerce a mobilisé 34 576 commerçants, pour assurer l'approvisionnement aux citoyens en produits et services à consommation de masse, selon un communiqué rendu public par ledit ministère. Il s’agit de 4 985 commerçants activant dans la boulangerie, 20 763 dans l’alimentation générale, fruits et légumes et 8 436 dans des activités diverses. En outre, la même source a précisé que le nombre des unités de production concernées par cette permanence a atteint 392 unités, dont 143 laiteries, 211 minoteries et 38 unités de production d'eau minérale. Pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanences de l'Aïd El-Adha, 2 093 agents de contrôle seront affectés. À retenir que la loi 04-08 fixant les conditions de l’exercice des activités commerciales, a été amandée, en 2012, par l’introduction d’une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant ces fêtes. En effet, les commerçants qui ne respecteront pas les instructions du ministère de la tutelle seront obligés de payer une amande de 30 000 à 200 000 DA et leurs locaux seront fermés pendant un mois.

Samira Saïdj