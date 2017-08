«Pour un Aïd sans kyste hydatique»

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour un Aïd en toute sécurité. C’est ce qu’indiqué le docteur Ouardia Hacène, inspectrice vétérinaire par intérim au niveau de la DSA de Bouira. Ainsi, elle fera état de l’établissement des sites de vente temporaires de moutons de l’Aïd : «Sur 45 communes de la wilaya, 19 sites ont été choisis afin d’y implanter les 24 points de vente. Ce sont essentiellement des marchés à bestiaux hebdomadaires, pour permettre aux vétérinaires de faire les prospections et de contrôler le cheptel. En plus, nos services ont mis en place un système de certification sanitaire pour le mouvement des animaux afin d’éviter les maladies contagieuses», déclare le docteur Hacène. Toutefois, les vétérinaires inspectent uniquement les sites choisis et ne sont pas habilités à aller contrôler les autres points de vente informels», soulignera l’inspectrice vétérinaire. Mais selon cette dernière, tous les dispositifs ont été mis en place pour que l’épisode de la viande bleue de l’année dernière ne se reproduise pas : «Le ministère de l’Agriculture à pris les mesures nécessaires durant toute l’année pour que ce phénomène ne se reproduise pas. Des enquêtes approfondies ont été menées, notamment par les services de la pharmacie vétérinaire pour structurer le créneau», indique-t-elle. On apprendra, par ailleurs, que depuis le passage de la fièvre aphteuse au début de l’année et après la campagne de vaccination installée, nous pouvons dire que le cheptel de la wilaya est sain et aucune maladie n’a été signalée. «L’objectif des services vétérinaires est la sensibilisation à grande échelle placée sous le thème ‘Un Aïd sans kystes’. Le kyste hydatique est une maladie dont les conditions de développement sont réunies le jour de l’Aïd avec la présence de carcasses et d’organes qui attirent les animaux errants. Il faut que les ménages prennent conscience qu’ils doivent participer à lutter contre cette maladie. La prévention est importante et on demande aux citoyens de ne pas jeter les abats douteux aux animaux (…) et il est impératif dans ce cas de les enterrer. C’est pour cela que nous invitons les citoyens à procéder à l’abattage au niveau des trois abattoirs et des trois tueries réservés à cet effet, sous la présence de vétérinaires réquisitionnés pour le jour de l’Aïd. D’ailleurs, une permanence de tous les vétérinaires sera assurée à travers les 14 subdivisions agricoles de la wilaya, en plus des brigades mobiles le jour de l’Aïd, qui sillonneront les communes. Les bureaux d’hygiène communaux (BHC) seront également mobilisés lors de cette occasion, et ce au niveau de toutes les communes de la wilaya», explique le docteur Hacène.

