Démantèlement d’un réseau de soutien

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Après l’opération antiterroriste lancée mercredi 16 août, près du douar de Si El-Mahdi, dans la commune de Lakhdaria, et qui s’est soldée par l’élimination de deux dangereux terroristes, les services de sécurité sont parvenus au cours de la semaine dernière à démanteler un réseau de soutien au terrorisme, activant entre les communes de Kadiria et de Lakhdaria, situées au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, a-t-on appris de source sécuritaire. En effet et selon la même source, le réseau en question était composé de quatre membres, âgés entre 28 et 37 ans. Deux éléments de ce réseau de soutien sont originaires du village Si El-Mahdi, où s’est déroulée la dernière opération antiterroriste de l’armée, les deux autres sont originaires de la commune de Kadiria. Notre source explique que c’est suite à une enquête approfondie des services de la Gendarmerie nationale que le réseau a été démantelé et les membres arrêtés. Ces derniers fournissaient aux terroristes, depuis près de six mois, aide, nourriture, hébergement et même des informations sur les déplacements des troupes de l’ANP. L'enquête a révélé que les mis en cause ont même eu des contacts avec des groupes terroristes activant dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdès. Notre source ajoute que les quatre mis en cause ont été présentés, jeudi après-midi, devant le procureur de la République près la Cour de Bouira, qui a ordonné de les placer en détention provisoire pour soutien au terrorisme. Par ailleurs, du matériel informatique et des portables ont été saisis. Pour rappel, les deux terroristes qui ont été éliminés lors de l’opération de ratissage du 16 août dernier ont été identifiés. Il s’agit des criminels T. Farid alias Abou Obaida, qui avait rallié les groupes terroristes en 2004, et du N. Kamel alias Zoubir Abou Houraïra. Les deux criminels sont originaires du village de Si El-Mahdi, où s’est déroulée l’opération.

Bachir A.