Clash entre le maire et le Mouhafedh

Par DDK | Il ya 1 heure

La commission de choix de candidatures aux élections locales de la commune de Draâ Ben Khedda a été installée par le député-mouhafedh Saïd Lakhdari, dans la matinée d’avant-hier jeudi. La salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben khedda était pleine à craquer de militants FLN, venus soutenir les membres de la liste qui allait être proposée au vote à mains levées. Au cours de son intervention, le député-mouhafedh a, au départ, su contenir la salle, qui comptait trois groupes de militants, soutenant des têtes de listes non encore déclarées officiellement. Après avoir rappelé l’instruction n°12 du SG du parti, Djamel Ould Abbès, le mouhafedh-député dira : «Mon objectif est que Draâ Ben Khedda reste entre les mains du FLN et nous œuvrerons à ce que toute la daïra le soit. Nous travaillons dans le sens que la majorité des APC de la wilaya soient issues de notre parti, qui retrouvera ainsi sa première place de formation politique dans la wilaya !». Jusque-là, tout allait très bien dans une salle archi pleine, suspendue à la seule liste des membres de la commission de choix de candidatures, qui allait être lue. A ce propos, Saïd Lakhadari précise : «J’ai essayé d’apporter un plus et faire quelque chose concernant la liste préétablie, et j’ai apporté des changements». Le mouhafedh lira, ensuite, la liste des sept membres de la commission et demande à la salle de l’approuver à mains levées. La liste a, alors, été approuvée. Sauf que le P/APC actuel et un groupe de militants ont émis des réserves sur un ton de colère. Le maire insista, alors, à prendre la parole. «Par respect à la fonction», elle lui fut, alors, accordée par le mouhafedh. Dans son intervention, il lance en direction du mouhafedh : «Je suis maire et membre du conseil national du FLN. Nous ne sommes pas d’accord ! Des éléments m’ont trahi ! Je serai candidat. Je demande aux militants de quitter la salle !» Et la pagaille s’ensuivit. Des militants contre militants. La tribune manquait à devenir un ring, n’était l’intervention des sages qui ont pu difficilement contenir la situation à l’intérieur. A l’extérieur de la salle, en revanche, la confrontation s’est poursuivie. Le mouhafedh a quitté rapidement les lieux, avec l’objectif de faire approuver la liste par l’ensemble des militants. Le maire, lui, ne l’entendit pas de cette oreille et demanda à son groupe de se diriger vers le siège de la mouhafadha (sis à la haute-ville), pour le fermer et exiger du mouhafedh «des explications». Tenu au courant, ce dernier ne s’y est pas rendu et les occupants ont, alors, quitté les lieux une heure après. Contacté par téléphone, le député-mouhafedh a été clair : «Pour moi, ce qui m’intéresse est que la liste des membres de la commission de choix de candidats soit approuvée à l’unanimité par les militants. Le reste importe peu. Si le maire veut se porter candidat, il est libre de le faire. Et c’est à la commission de faire son choix. Ce n’est pas de mes prérogatives !», a-t-il déclaré. Les mécontents, de leur côté, jurent que cela «ne se passera pas ainsi». Affaire à suivre…

M. A. T.