Rien ne vaut une réflexion approfondie

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Lors de la réunion de préparation de la Tripartite qui a réuni, avant-hier jeudi, le Premier ministre, le SG de l’UGTA et le patronat, il a été convenu de renvoyer la tenue de ces négociations, prévues initialement sous l’ère Tebboune à l’entame de la dernière dizaine de septembre. Cela dit, le gouvernement, l’UGTA et les partenaires économiques se sont montrés optimistes et prêts à travailler de concert, pour concrétiser la feuille de route, tracée par le président de la République pour «mobiliser des financements internes non conventionnels, maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris l’industrie, les services et l’agriculture et préserver et rationaliser la politique publique de justice sociale et de solidarité nationale». Ce qui revient, avec le concours de tous, à trouver les voies et moyens qui permettraient au pays de dépasser la crise financière qui le secoue, et retrousser les manches, afin de participer concrètement aux efforts pour la poursuite de la redynamisation de la croissance et la préservation de sa souveraineté économique nationale. Cela permettra aux uns et aux autres d’apporter chacun, en ce qui le concerne, sa pierre à l’édifice, tant sur le plan économique que social. Rien n’est plus réaliste qu’un débat serein et paisible pour discerner ce qui est meilleur pour l’Algérie de ce qui pourrait lui être nuisible. Il est indéniable qu’on a beau jeter des plans sur la comète, sans aboutir nulle part. Le mieux est de penser véritablement et prendre le temps nécessaire pour ce faire et revenir outiller, en connaissance de cause, à la table des négociations. C’est sans doute ce qui a motivé le report de la Tripartite à une date ultérieure, sans donner d’échéances préalables. La raison peut trouver sa quintessence dans la notion de pensée profonde, de prendre les problèmes à bras le corps, de les réfléchir dans tous les sens pour, enfin, aboutir à des solutions viables et durables pour le pays et ses habitants. Quoiqu’il en soit, une négociation n’est réussie que lorsqu’elle est méditée à fond par tous les concernés …

S. A. H.