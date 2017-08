Bedoui annonce de nouveaux mécanismes

Par DDK | Il ya 38 minutes | 99 lecture(s)

En prévision des élections locales qui auront lieu le 23 novembre prochain, (le président de la République Abdelaziz Bouteflika ayant procédé, hier, à la signature d’un décret présidentiel portant convocation du corps électoral, voir papier ci contre ndlr), le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, indique de son côté que son département a d’ores et déjà entamé les préparatifs des prochaines élections locales à travers l'opération d'impression des documents liés au scrutin notamment, dont les imprimés des déclarations sur l'honneur, qui seront disponibles dès la convocation du corps électoral. Le ministre avait affirmé que la commission mixte créée avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) proposera de nouveaux mécanismes d'urgence pour faciliter l'organisation du rendez-vous électoral. Précisant que les points d'urgences sont d'ordre technique. Visant à améliorer l'organisation des élections, M. Bedoui avait estimé qu'«à moyen terme, la commission constituera une force de proposition pour répondre aux nombreuses préoccupations soulevées aussi bien par la classe politique que la HIISE ou l'administration au sujet de la loi organique sur les élections et la loi relative à la HIISE».

Samira Saïdj