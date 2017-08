L’étude de la zone C3 achevée

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

En ce qui concerne les études engagées pour la zone de glissement d’Azazga, nous avons appris, hier, que la DUC a livré, il y a 20 jours de cela, sa première étude achevée. Elle concerne la zone dite C3, sur laquelle sont construits, entre autres, le lycée technicum et plusieurs habituations individuelles et collectives. Selon Mahmoud Boucha, ingénieur en génie civil et chargé de la coordination des services techniques de la mairie d’Azazga, «cette première tranche de l’étude, qui nous a été communiquée, nous permet, d’ores et déjà, d’entamer le travail technique sur le terrain, notamment la révision du PDAU (Plan directeur de l’aménagement urbain), mais aussi d’envisager quelques solutions à même de permettre aux résidents de conforter leurs constructions». M. Boucha indique, par ailleurs, que la DUC fait parvenir les résultats des études au fur et à mesure de leur achèvement, «en attendant de finaliser les études géologiques du sol qui vont nous permettre d’envisager les solutions définitives pour cette zone déclarée à haut risque de glissement», note-t-il. L’ingénieur n’écarte pas d’arriver à des solutions qui vont éviter à la commune de se retrouver face à un mouvement de déplacement de sa population.

M. A. T.