«Les prix obéissent à la loi de l’offre et de la demande»

Le marché est caractérisé ces jours-ci par une hausse des prix. Accosté, le directeur du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Saïd Becheker, nous parle des raisons de cette subite flambée et des mécanismes mis en place pour l’éviter.

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont les raisons de la hausse des prix à l’approche de la fête de l’Aïd ?

Saïd Becheker : Avant de répondre à votre question, laissez-moi vous faire un petit rappel concernant l’évolution des prix des fruits et légumes. Avant le mois de Ramadhan dernier, les prix étaient jugés abordables. Durant le mois sacré, les prix n’ont pas changé au grand bonheur des consommateurs. Après l’Aïd El-Fitr et jusqu’à la mi-juillet, le marché s’est stabilisé. À partir de là, les prix ont commencé à augmenter. Les causes sont principalement dues à la chaleur, aux feux de forêts, le retour en force des émigrés et les multiples fêtes (mariages et circoncisions). Tout cela a fait que la demande a sensiblement augmenté. Ajouter à cela, la spéculation est toujours d’actualité. C’est ce qui explique la cherté qui caractérise le marché.

Que font vos services pour mettre un terme à cette hausse ?

Nos services et nos agents sont très présents sur le terrain. Le contrôle et le suivi sont réguliers et rigoureux. Le respect des normes de vente, l’affichage, l’étiquetage, les normes d’exposition, d’emmagasinement sont très suivis. Quant aux prix, nous n’avons pas les prérogatives d’intervenir. Le marché et les prix n’obéissent qu’à la loi de l’offre et de la demande. Bien entendu, nous renforçons nos contrôles, notamment en ce qui concerne les chambres froides et de stockage pour prévenir les pénuries et la rareté des produits.

Qu’avez-vous prévu pour éviter la pénurie des produits durant la fête de l’Aïd ?

Il n’y aura aucune pénurie durant les jours de l’Aïd. Nous avons réquisitionné 678 commerçants et mobilisé 23 brigades pour suivre l’évolution sur le terrain et veiller à tout manquement. Le pain, le lait, les cafés, les restaurants, les vendeurs de fruits et légumes, les services de Naftal, de l’ADE, de la SDC sont réquisitionnés en nombre suffisant pour permettre aux consommateurs de passer une fête sans manquements. Sur ce plan, nous avons pris nos devants.

Concernant la vente de mouton, avez-vous prévu des points de vente réglementaires ?

Sur ce point aussi, nous n’avons pas laissé les choses au hasard. Les services agricoles ont retenu une vingtaine de points de vente réglementaires. Le suivi et le contrôle sont assurés par les subdivisions au niveau des circonscriptions et des daïras. Les prix pratiqués sont presque les mêmes que ceux du marché. Le prix du mouton varie entre 35 000 et 60 000 DA. Nous avons aussi prévu des vétérinaires pour surveiller les normes d’hygiène et de santé à travers l’ensemble des abattoirs de la wilaya. Ceci dans le but de préserver la santé du consommateur. Les règles d’hygiène seront scrupuleusement appliquées.

Peut-on connaître le bilan des activités de votre direction durant ce mois d’août ?

Le bilan de notre direction depuis le 1er août à ce jour est disponible. Concernant le service de la répression des fraudes, nos services ont effectué 1 475 interventions, durant lesquelles 58 procès-verbaux ont été établis, en plus de 60 infractions et 4 fermetures administratives enregistrées. La valeur des produits saisis est de l’ordre de 67 826 DA. Il s’agit du poulet, de la viande hachée et de la viande de dinde. Nous effectuons aussi et fréquemment des prélèvements sur des produits à risque, comme l’eau, le jus, le lait, les merguez et les gâteaux. S’agissant du volet pratiques commerciales, nos services ont effectué 1 129 interventions, dont 95 infractions, 91 PV dressés et 41 décisions de fermeture, dont la majorité pour indisponibilité de registre de commerce ou exercice d’activité étrangère au registre de commerce que détient le commerçant. Il y a aussi l’absence de factures. Le défaut de facturation est d’un montant de 18 884 410 DA. Dans tous les cas, nos services sont sur le qui-vive pour protéger le consommateur et accompagner les commerçants et les opérateurs. Nos portes sont ouvertes à tous et à toutes.

Entretien réalisé Hocine Taib