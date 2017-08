1 805 commerçants réquisitionnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

La direction du commerce de la wilaya de Bouira a réquisitionné 1 805 commerçants pour assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires, durant les deux jours de l’Aïd El-Adha. C’est ce que nous a affirmé M. Ahmed Goumri, directeur du commerce de la wilaya, qui estime que ce dispositif mis en place depuis plusieurs années s’est toujours révélé efficace, notamment grâce à l’appui des commerçants. «Dans le cadre des réquisitions pour les fêtes de l’Aïd, nous avons mobilisé 1 805 commerçants, dont les 193 boulangeries inscrites et existantes sur le territoire de la wilaya», déclare le directeur du commerce. Il nous apprendra qu’il s’agit là de réquisitions qui demeurent en vigueur pour le 1er et le 2ème jour de l’Aïd et qu’il y a même des propriétaires de boulangeries qui se sont manifestés pour se porter volontaire en assurant les permanences, comme c’est le cas de trois boulangeries sises au niveau du chef-lieu de wilaya. «Le nombre de commerces d’alimentation générale est de 2 687 et nous en avons réquisitionné 1 374, ce qui fait un taux de 51%. Cela a été fait car les commerces d’alimentation générale assurent également un meilleur écoulement du produit des boulangeries, notamment le pain, au cours de cette période. Par ailleurs, 225 commerces exerçant dans d’autres branches d’activités sont réquisitionnés pour assurer les permanences. C’est 100% du nombre recensé sur notre listing. Il s’agit d’une stratégie mis en place l’année dernière et qui a été reconduite pour cette année. Les branches d’activités de ces services sont diverses et variées, cela passe par les coiffeurs, les mécaniciens ou encore les vulcanisateurs qui sont des activités essentielles. Pour rappel, dans d’autres wilayas, des problèmes ont été rencontrés au cours des fêtes de l’Aïd par les automobilistes qui étaient restés en panne et qui n’avaient pas pu être dépannés. Cette année, les deux jours de l’Aïd coïncident avec le week-end, donc nous avons pris les devants», explique M. Goumri. Par ailleurs, notre interlocuteur affirme que les réquisitions touchent également les deux laiteries au niveau de la wilaya, celle de Kadiria et celle d’Aïn Lahdjar, pour assurer la production de lait pasteurisé. De même, ont été destinataires de réquisitions les huit minoteries pour garantir la disponibilité de farine panifiable pour les boulangeries. Les permanences seront également assurées par les unités de production d’eau minérale, dont les deux situées à Chorfa et celles de Ben-Haroun qui devront assurer la continuité de service et la disponibilité de leurs produits sur le marché. Sur le volet du suivi des permanences, la direction du commerce a mobilisé 24 brigades, soit 48 agents sur le territoire de la wilaya. Chaque brigade aura un périmètre géographique et un nombre désigné de commerçants à contrôler pour vérifier s’ils ont assuré correctement leur permanence. À propos de la disponibilité des fruits et légumes pour ces deux journées fériées, M. Goumri se veut rassurant en indiquant qu’il n’y aura pas de pénurie et même le marché de fruits et légumes de Bouira sera également ouvert, selon ses déclarations : «Nous avons convenu d’un accord avec l’APC pour l’ouverture de ce marché et nous avons également réquisitionnés les commerçants comme nous l’avons fait pour l’Aïd El-Fitr, afin d’assurer la disponibilité des fruits et légumes. Une large disponibilité comme nous l’avons constatée avec malheureusement l’augmentation des prix enregistrés ces derniers jours. Des hausses qui sont dues aux comportements de certains commerçants et consommateurs au cours de cette période qui a fait que la salade à atteint les 200 DA, la courgette à 250 DA ou encore la pomme de terre à 80 DA. Et cette hausse des prix n’a été constatée que dans les wilayas du centre et essentiellement à Bouira. Il s’agit là d’une forme de manipulation du marché», déplore M. Goumri. Ce dernier lance un appel en direction des commerçants de la wilaya de Bouira afin de respecter les permanences qu’ils doivent assurer, pour permettre aux citoyens et aux consommateurs une continuité de service durant ces fêtes, ainsi que la disponibilité des produits de large consommation, notamment le pain et éventuellement le lait. Concernant le lait, il faut savoir que Bouira dépend essentiellement de l’approvisionnement de laiteries des autres wilayas. «Je demande également aux consommateurs de ne pas sombrer dans la fièvre acheteuse en produisant un excès de demande sur le marché pour des produits qui ne sont pas essentiels, comme l’achat de la courgette à 250 dinars ou la salade à 200 dinars», conclut notre interlocuteur.

Hafidh Bessaoudi