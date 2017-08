L’haricot vert à 260 DA

Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Si durant le Ramadhan, la fête de l’Aïd-El-Fitr et pratiquement pendant tout l’été, les prix des fruits et légumes ont été relativement cléments, allant même jusqu’à faire croire que les coûts se sont définitivement stabilisés, voilà que la mercuriale reprend sa courbe ascendante. Aux marchés du chef-lieu, à titre d’exemple, les haricots verts sont passés en quelques jours seulement de 100 à 260 DA ! Et plus les prix montent, plus la qualité semble baisser, puisque les haricots verts proposés (260 DA) sont loin d’être de première fraîcheur, à en croire des ménagères qui signalent que les gousses plient au lieu de casser net. Les courgettes, qui les accompagnent généralement dans les sauces de couscous, ont atteint la hauteur de 230 DA le kilo. Les tomates, très abondantes généralement aux mois d’août et septembre, sont devenues subitement introuvables sur les marchés. Les seuls endroits où le client aura peut-être la chance de les rencontrer, c’est dans les magasins des fruits et légumes, mais au prix de 140 DA le kilo ! Il y a quelques jours à peine, des tomates de bien meilleure qualité trouvaient difficilement preneur, et ce à 35 DA seulement. Quant aux poivrons, ils son tout bonnement cédés à 140 DA le kilo dans les magasins des fruits et légumes et autour de 100 DA dans les marchés hebdomadaires. Le prix du fameux piment dit «mouzh’lou» pavane entre 140 et 180 DA, selon l’endroit. La salade verte, elle, passe carrément au double, de 100 à 200 DA le kilo. Même les concombres ont grimpé quelques marches pour afficher 120 ou 140 DA le kilo. Les seuls légumes qui n’ont pas suivi la folie générale de l’ascension des prix sont peut-être les carottes, qui se vendent entre 70 et 90 DA, la pomme de terre, proposée toujours autour de 50 DA, et les oignons, coûtant quelque 40 DA le kilo.

B Mouhoub.