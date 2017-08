Les partis politiques peaufinent leurs listes

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les préparatifs pour les élections locales ont amorcé, depuis le début de cette semaine, la vitesse de croisière. L’ensemble des partis politiques à Tizi-Ouzou s’acheminent vers la clôture des listes de candidature.

RND, FLN, MPA et FFS, quatre partis que nous avons pu joindre hier, affirment tous avoir atteint 80% de leur plan de déploiement, en vue d’être présents dans les 67 communes de la wilaya. Si pour le MPA, le travail de structuration et de restructuration des coordinations communales est à 80% d’avancement, le recueil des candidatures semble prendre un peu de l’avance, puisqu’il «ne reste que 6 ou 7 communes à combler», selon le Coordinateur du parti d’Amara Benyounès à Tizi-Ouzou, Ali Ould Taleb. Ce dernier confirme, par ailleurs, que «l’ensemble des localités du Sud et du Nord-ouest de la wilaya sont structurées en coordinations». «Nous sommes très satisfaits de ce que nos militants des localités du Sud et du Nord-ouest de la wilaya ont accompli en peu de temps. Pas moins de onze nouvelles communes sont désormais structurées et cela nous a beaucoup aidés dans la réception des candidatures. En ce qui concerne les autres communes, un travail de restructuration a été mené sans encombre, ce qui nous laisse envisager une présence sur l’ensemble des communes de la wilaya», explique M. Ould Taleb. Pour ce qui est de la liste de candidats pour l’APW, le Coordinateur souligne qu’une commission de choix de candidature est déjà installée, mais la liste qui en sortira devra avoir l’aval de la commission nationale avant de la rendre publique. De son côté, le FFS ne compte assurément pas déroger à sa règle historique de mener sa conquête dans l’ensemble des municipalités de la wilaya. Sorti avec une tête écornée lors des législatives du 4 mai dernier, le FFS qui a laissé des plumes en terme du nombre d’électeurs, compte rebondir lors des locales, bien que la tâche s’avère compliquée. La complexité du terrain politique sur lequel évolue le plus vieux parti de l’opposition, mais aussi le RCD, réside surtout dans cette saignée de militants et de sympathisants qu’aucun astringent n’est à même d’assécher. C’est pourquoi la tâche d’établir des listes de candidature est plus ardue que par le passé. «Notre parti est ouvert à toutes les bonnes volontés désireuses de porter nos idéaux et défendre notre programme au sein des Assemblées communales», dira d’emblée Malik Brihmat, le chargé de la communication du parti à Tizi-Ouzou. Celui-ci explique que «le FFS accueillera sans peine tous ceux qui se reconnaîtront dans notre idéologie, pour peu qu’ils ne soient pas déjà impliqués dans des campagnes de dénigrement ou avoir mené cabale à l’encontre du parti.» À comprendre, le FFS ouvre ses listes aux personnes non structurées, ce qui n’est pas sans risque de retournement de veste, après les élections. Et les exemples sont pignons. Pour l’accueil de ces éventuelles candidatures, Malik Brihmat note que le travail «se fait dans la sérénité au sein des commissions locales qui ont toutes été élues en assemblées générales des sections. Une manière d’exercer librement, mais surtout démocratiquement.» Quant à la liste pour l’APW, le FFS ne déroge pas, non plus, à la règle imposée, semble-t-il, par l’ensemble des partis, qui consiste en l’obligation de la transiter par la commission nationale pour l’avaliser.

Des décisions centralisées pour les listes APW

Une règle qui paraît plus stricte chez la formation de Djamel Ould Abbès qui avait émis une note, (la n°12) stipulant l’obligation de transférer toutes les listes de candidature des communes à plus de 100 000 habitants vers la commission nationale, seule habilitée à y statuer. C’est ainsi que les listes des communes de Draâ Ben Khedda, Azazga, Draâ- El-Mizan, Boghni, Azeffoun, Larbâa Nath Irathen et Tizi-Ouzou seront obligatoirement soumises à l’avale de la commission nationale, précise le Mouhafedh Saïd Lakhdari. «80% des listes sont fin prêtes», affirme le député qui signale que «le 7 septembre avant minuit, toutes les listes des 67 communes de la wilaya seront déposées au bureau de la commission nationale des candidatures.» Le RND, de son côté, affiche un optimiste béant quant à la finalisation de l’ensemble des listes d’ici le 5 septembre. «Nous avons tous les atouts pour que notre parti soit présent dans toutes les communes de la wilaya», dira le Coordinateur de wilaya, le député Tayeb Mokadem. Celui-ci qui était en réunion organique, hier matin, ne cachait pas sa sérénité : «Si nous accusons un petit retard pour finaliser le travail, c’est en raison de quelques soucis administratifs qui empêchent certains de nos futures candidats à se faire établir les documents de l’état civil, surtout le certificat de nationalité qui reste le document qui bloque la majorité de nos prétendants», explique M. Mokadem. Et de noter que le RND de Tizi-Ouzou tiendra son conseil de wilaya, le 5 septembre prochain, pour statuer définitivement sur la liste de candidats pour l’APW, «une réunion qui sera ouverte aux médias», précise-t-il encore.

Mohand Arezki Temmar