Des parlementaires du FFS chez Hattab

Une délégation du Front des Forces Socialistes de la fédération de Béjaïa, conduite par Rachid Chabati, premier secrétaire fédéral et député, accompagné des parlementaires Chafaâ Bouaiche et Nacer Abdoune, a rencontré, avant-hier lundi, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab.

«Durant près de deux heures, la délégation du FFS et le wali ont fait le point sur la situation de notre wilaya. Ainsi, le problème de l’alimentation des communes en gaz naturel, l’arrêt des travaux en raison du non-paiement des entreprises, l’alimentation des communes de Souk El Tenine, Melbou…, les travaux de la pénétrante, qui connaissent un énorme retard, l’échangeur de Béjaïa, le CHU, le pôle universitaire d’Amizour, le logement, la culture, les feux de forêts, la collecte des ordures ménagères… ont été abordés lors de la rencontre», lit-on dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre et signé par le 1er secrétaire fédéral du FFS. Alors que les parlementaires du plus vieux parti de l’opposition, lit-on dans le document, «ont pris l’engagement de poursuivre leur lutte pour trouver des solutions aux problèmes majeurs que vit la wilaya de Béjaïa», le wali Mohamed Hattab a, quant lui, «rassuré la délégation du FFS de son engagement à inscrire des opérations dans le cadre du développement de la wilaya». Évoquant lors de cette rencontre la lancinante problématique de la collecte des ordures ménagères, indique-t-on, «les députés du FFS demandent aux autorités de prendre des mesures d’urgence pour mettre fin aux décharges sauvages», plaidant pour la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), à l’instar d’autres wilayas, pour prendre en charge le problème de la collecte des ordures. «La wilaya de Béjaïa est, aujourd’hui, prise en otage par le fameux CLUB 92 qui demande 70 milliards de centimes par année pour la prise en charge de la collecte des ordures dans la seule commune de Béjaïa», s’indigne-t-on, jugeant «excessive» la somme réclamée par cette entreprise. Sur un autre chapitre, le chef de l’exécutif de la wilaya, écrit Rachid Chabati dans son communiqué, «a informé la délégation du FFS de la poursuite des travaux d’alimentation en gaz naturel des communes puisqu’une enveloppe financière pour le paiement des entreprises est dégagée». En ce qui concerne l’ouverture éventuelle du pôle universitaire d’Amizour, précise le fédéral du parti, «inoccupé en raison de l’égoïsme de certains, la délégation du FFS s’est engagée à prendre attache avec le ministère de l’Enseignement supérieur pour transformer ce pôle en institut national d’architecture ou des mathématiques. Ce pôle universitaire peut même devenir le CHU de Béjaïa, puisqu’il répond à toutes les commodités. Des propositions vont être faites en concertation avec les autorités d’Amizour et des représentants de la société civile»

F. A. B.